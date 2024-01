Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 gennaio 2024/ Il Leone mantenga un profilo basso, la Vergine è molto forte

Oroscopo Paolo Fox: attenzione alla metà di febbraio per il Leone, la Vergine migliora sempre più

Leone, l’Oroscopo di Paolo Fox vuole subito metterti in guardia dalla seconda metà di febbraio: se dici delle cose che possono ritorcersi contro di te e se non mantieni un profilo basso, cosa difficile per te perché sei una persona impetuosa, rischi da qui a due tre settimane di vivere qualche conflitto e sarebbe davvero un peccato dare spazio a questo Giove contrario che poi invece sarà positivo da giugno. L’unico limite potrebbe essere l’insoddisfazione che porta a vivere momenti di tensione. Chi è in dubbio su due storie, entro maggio dovrà fare una scelta.

Vergine, questa fine del mese è dalla tua parte! Sei stanco di mettere toppe, ma grazie alle tue capacità, di recente, sei riuscito a portare avanti delle cose anche in maniera incredibile. Non sempre hai avuto l’aiuto degli altri e qui c’entrano anche i rapporti familiari, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, ma ricorda che sei metodico e determinato. L’unico neo è che ti ritrovi spesso a dover risolvere le questioni in giornata: proprio tu che vorresti che tutto fosse programmato nel dettaglio, da qualche tempo vivi sull’onda degli eventi.

Bilancia, c’è stato un piccolo calo e la fine del mese sarà un po’ sottotono. Alcune scelte di lavoro richiedono tempo per essere completate e, fino al 14 febbraio, bisognerebbe stare un po’ attenti in amore: se ci sono delle questioni da risolvere o comunque delle provocazioni, cerca di fartele scivolare addosso, perché adesso prendere tutto di petto è controproducente, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, speriamo che questo gennaio si concluda con un abbraccio o un bacio! Mercurio è favorevole, Venere lo diventerà da martedì! È ancora un cielo di piccole o grandi complicazioni: troppe le spese, i contratti riguardanti la casa devono essere gestiti con attenzione, però l’Oroscopo di Paolo Fox ti incoraggia a guardare il futuro con interesse, soprattutto nei rapporti con Pesci, Capricorno, ma anche Ariete, possono nascere buone idee e situazioni.

