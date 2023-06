Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 giugno 2023/ Gemelli top in amore, mentre il Toro è sotto pressione

L’Oroscopo di Paolo Fox per il primo giorno d’estate: oggi, mercoledì 21 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Vediamo come partono i segni zodiacali con questa nuova calda stagione e di seguito vediamo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete organizzi qualcosa con il partner, il Toro è sotto la lente d’ingrandimento

Ariete, ti senti agitato e pronto all’azione: stai bene, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Quando tu hai questo morto d’animo, anche impulsivo, e vuoi fare tante cose, significa che non aspetti più che il destino si compia, ma che in prima persona hai voglia di riprogrammare tanti impegni. Coinvolgi la persona che ti piace in un progetto speciale: questo è un momento di riflessione, ma anche di grande trasporto.

Toro, sei uno dei segni più forti e l’Oroscopo di Paolo Fox lo ribadisce spesso, perché hai Giove nel segno, tuttavia: quante preoccupazioni dall’inizio di questo mese! È cambiato qualcosa in famiglia e ci sono state più spese: attenzione alle uscite che sono sotto osservazione. Forse non puoi permetterti di sbagliare e se hai un ruolo di prestigio o comunque di responsabilità, sei richiamato all’ordine oppure adesso queste responsabilità sono raddoppiate.

Oroscopo Paolo Fox: amore e amicizie da vivere alla grande per i Gemelli, il Cancro avrà ottimi risultati

Gemelli, devi vivere alla grande l’amore e le amicizie. Torna la voglia di innamorarsi e di godersi la vita! Appena possibile, fai una bella passeggiata o una bella vacanza, rispetto a ciò che puoi fare ovviamente, perché questo è un cielo che porta sorrisi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Un po’ diversa la questione lavoro, perché ci sono dei ritardi e delle situazioni che devi affrontare con grande coraggio. Di solito i cambiamenti ti piacciono, ma adesso addirittura potrebbero suscitare in te qualche ansia di troppo. Nuovi amici allieteranno le tue giornate!

Cancro, questa è una situazione importante e se ne renderanno conto soprattutto coloro che hanno avuto dei problemi e sono stati un po’ messi in un angolo. Che possa rimanere un’indecisione, soprattutto su quello che andrai a fare nel lavoro, se qualcosa si è chiuso, è comprensibile, ma vedrai che alla fine tutto andrà a tuo favore, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Di solito i nativi del segno vivono le situazioni di cambiamento con molta agitazione, ma questo è un periodo in cui si può crescere, sulla base di ciò che è stato fatto nel passato. Capricorno, Scorpione, Vergine e Pesci sono i segni con cui avrai più feeling!

