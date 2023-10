Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 ottobre 2023/ Ottima Venere per il Toro, per i Gemelli non è un momento top

Oroscopo Paolo Fox: weekend da dedicare ai sentimenti per l’Ariete, il Toro ha Venere in trigono

Ariete, se c’è una persona che ti interessa, forse starebbe il caso di darle spazio, proprio in questo weekend. La giornata di domenica sarà ancora più interessante, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Che tu sia un po’ tormentato e agitato lo sappiamo, perché restano aperte questioni di denaro: sono possibili alcuni scontri con fratelli o tra genitori e figli, forse per situazioni inerenti alla casa. Si tratta però di piccole questioni che si potranno risolvere.

Toro, Venere è in ottimo aspetto: adesso si possono chiarire alcune situazioni d’amore che sono rimaste in sospeso da tempo. Riassunto delle puntate precedenti: l’estate non è stata proprio eccezionale per i rapporti d’amore e anche quelli che si volevano molto bene hanno discusso o si sono allontanati. Se ci sono stati troppi incidenti di percorso durante l’estate, adesso con Venere in trigono è possibile rimediare oppure dire stop, perché Venere, ha spiegato diverse volte l’Oroscopo di Paolo Fox, è come un faro che illumina gli angoli bui del rapporto e guida anche verso nuovi legami. Si possono fare incontri importanti. Anche se in questo periodo ci saranno delle revisioni d’amore piuttosto drammatiche, alla fine se ne uscirà bene. Chi è solo da tempo può guardarsi attorno. Insomma, parte una nuova vita e bisogna lasciarsi alle spalle qualche situazione che già non andava bene da tempo.

Gemelli, questa è una giornata molto interessante per i contatti e la fine di ottobre metterà l’accento sui sentimenti, ma anche sul portafogli! Perché l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che la Luna e il Sole, assieme ad altri pianeti, porteranno qualche decisione che riguarda il denaro. Non si può dire che questo sia un periodo super, per le questioni d’amore, e il lavoro va gestito con fermezza.

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox spera davvero che la fine di ottobre porti il famoso batticuore di cui ha parlato tante volte, ma molti dipende anche da te: se ripensi al passato e alle occasioni perdute, a quell’amore che chissà dov’è sbagli! Venere è in transito interessante ma vuole farti vivere emozioni vere, concrete. Il fatto che il Cancro, ogni tanto, si rifugi in un mondo di fantasia può essere una perdita di tempo, se non pericoloso.

