Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 agosto 2023/ Full di pianeti per il Capricorno e il Sagittario viaggia

Oroscopo Paolo Fox: esperienze esotiche per il Sagittario, il Capricorno è vincente in tutti i campi ma pigro in amore

Sagittario, buone idee e forma in recupero, incontri e relazioni importanti. Tu sei convinto che le esperienze migliori nella vita si facciano anche conoscendo persone di altri ambienti, che vivono in altre città o all’estero, perché è importante sapere come vivono gli altri e chi resta sempre fermo nello stesso posto, non va avanti. Non sono esclusi amori all’improvviso: bene, per chi si trova in luoghi in cui si possono fare incontri, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, guardando il tuo cielo, l’Oroscopo di Paolo Fox non vede ombre: addirittura a breve anche il Sole tornerà attivo. Lo stress nasce dalle grandi questioni che hai in ballo, anche dal tuo eccellente impegno: puoi uscire vincitore da qualsiasi tipo di disputa. Sarebbe però auspicabile dedicarsi un po’ ai sentimenti, perché sul lavoro c’è via libera, soprattutto per chi ha un’impresa e ha lavorato tanto per arrivare a fare delle cose, ma le relazioni sentimentali e le passioni non dovrebbero essere messe in un angolo per colpa dei troppi impegni. Chi vuole convivere o sposarsi avrà un anno importante e magari è già stato sfruttato in questo senso.

Oroscopo Paolo Fox: l'Acquario è imbronciato, i Pesci hanno ottime prospettive ma sono in lotta

Acquario, questo è un segno che ama la relazione e ama parlare, per cui chi si chiude in un mutismo, in questo periodo, vuol dire che non è del tutto contento di ciò che sta facendo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: le troppe opposizioni planetarie hanno portato un senso di disagio che ora va superato. Queste tre giornate saranno un po’ controverse: evidentemente, devi risolvere un piccolo problema e forse, all’ultimo minuto, devi correre in soccorso di qualcuno che ha bisogno di te. Fuori programma che stancano.

Pesci, Luna in ottimo aspetto e nuovi progetti in vista di settembre: con l’adesione di tutti quelli che ti circondano? No, per l’Oroscopo di Paolo Fox, perché Mercurio e Marte in aspetto critico dicono che sei in piena battaglia e quindi potresti anche rifiutare quello che, negli anni passati, ha rappresentato una certa sicurezza o forse semplicemente vuoi evolverti e accettare qualcosa di nuovo. In amore non chiedi nulla, ma se qualcuno ha tradito le tue aspettative, è giusto che ripari al danno che ti ha fatto: ecco perché vorrai avere chiarezza! Le relazioni che nascono in questo periodo partono in sordina, ma potranno svilupparsi nel tempo.

