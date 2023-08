Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 agosto 2023/ Il Toro attende risposte, i Gemelli hanno la protezione di Venere

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete può recuperare in amore, il Toro vive di attese

Ariete, c’è tempo e modo per mettere in ordine non solo i pensieri, ma anche gli affari. Questo è un cielo importante per verificare anche la tenuta di alcuni rapporti: se alcune persone sono dalla tua parte o meno lo hai capito proprio di recente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Confidati con una persona amica e oggi fai tutto quello che puoi per ritrovare confidenza anche in amore, in particolare chi ha vissuto una crisi alla fine dell’anno scorso.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 agosto 2023/ L'Acquario è volubile e i Pesci devono revisionare i sentimenti

Toro, c’è qualcosa che non va? Forse stai semplicemente aspettando una risposta che non arriva, chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Questo lieve stress non deve danneggiare i rapporti di lavoro, anche perché Giove nel segno rappresenta una sorta di rete che sostiene i tuoi desideri e ti permette di non cadere. Se vedi che, in famiglia o in amore, ci sono delle preoccupazioni, fatti scivolare le cose addosso.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 agosto 2023/ Bilancia e Scorpione lottano, ma hanno la Luna dalla loro parte

Oroscopo Paolo Fox: ci vorrebbero più certezze per i Gemelli, il Cancro deve riprendersi da un momento no

Gemelli, se solo tu avessi più certezze nell’ambito del lavoro o, nel caso tu sia un dipendente, un po’ di stima, consenso e anche qualche soldo in più, staresti meglio. Visto che ancora questo equilibrio non c’è, ti ritrovi a fare le solite cose e sei un po’ annoiato e demotivato, cerca nuovi contatti e di dare più spazio alle relazioni d’amore. Dal punto di vista emotivo, Venere protegge, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, è probabile che proprio nei giorni attorno a Ferragosto tu abbia vissuto un lieve disagio e poi tu ti affezioni molto alle persone, agli animali e alle cose, e quindi se c’è stato un piccolo momento di stress, devi cercare di superarlo. Questo aspetto romantico della tua vita non è trascurabile: l’Oroscopo di Paolo Fox dice di non credere alle persone del Cancro che dicono di poter fare a meno dell’amore. Dopo aver riguadagnato energie, potrai dare di più in tutti i settori della tua vita, anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 agosto 2023/ Ariete, Toro e Cancro hanno qualche criticità di tipo economico

© RIPRODUZIONE RISERVATA