Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 dicembre 2023/ Ariete super combattivo e tensione alle stelle per il Toro

Oroscopo Paolo Fox: uno spumeggiante Capodanno per l’Ariete, il Toro ha subito un danno d’immagine

Ariete, è molto importante pensare al regalo che le stelle vogliono farti non solo per Natale, ma anche per il 2024: un anno che l’Oroscopo di Paolo Fox prevede essere molto intenso e a volte anche piuttosto bellicoso. L’Ariete ha un carattere tosto e accetta le sfide! Cerca di programmare un Capodanno carino e piacevole, perché gli ultimi tre giorni di dicembre saranno davvero molto belli a livello emotivo.

Toro, ti ritrovi a fare i conti con qualche piccola tensione e bisogna stare soprattutto attenti alle persone poco chiare. Se qualcuno ha cercato di metterti in cattiva luce, devi reagire. Il momento è teso perché abbiamo ancora questa Venere opposta per otto giorni: il pianeta rappresenta l’estetica, ma anche l’immagine in senso più ampio, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, e quindi se c’è stato un danno a livello di esposizione oppure non ti trovi al meglio in un certo ambito, è chiaro che sarai piuttosto agitato e oggi questa tensione si vede.

Gemelli, devo dire che la fine di dicembre sarà un po’ particolare, perché non saranno pochi i nativi del segno che dovranno anticipare una discussione ed evitare una piccola crisi. Ci si trova di fronte a un oroscopo che per molti è agitato e per l’amore potrebbe costituire un problema. Non è detto che tutti debbano discutere, però secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, è probabile che alcuni nodi vengano al pettine. Le stelle di fine mese consentono di confrontarsi, ma bisogna essere chiari ed evitare sforzi e complicazioni. Le amicizie che non funzionano possono chiudere i battenti.

Cancro, Venere aumenta il desiderio di amare e speriamo che ci sia già una bella persona al tuo fianco. Nei sentimenti sei forte e combattivo: se hai a che fare con una persona Pesci o Scorpione, potresti scoprire una grande vitalità. Al più presto dovrebbero arrivare buone notizie, auspica l’Oroscopo di Paolo Fox, perché il 2024 e il 2025 saranno due anni a favore: sei più affascinante!











