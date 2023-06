Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 giugno 2023/ Inizia un nuovo trend positivo per la Bilancia, Scorpione nel caos

Venere, Marte e oggi anche la Luna è in Leone: per chi sarà favorevole e per chi opposta? Scopriamolo con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 22 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Vediamo i quattro segni zodiacali mediani: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone stia attento agli scocciatori, la Vergine deve decidere per un lavoro più redditizio

Leone, Venere, Marte e oggi la Luna nel segno: aumenta la forza e anche il fascino. Troverai attorno a te persone che ti ammirano o che magari vogliono da te qualcosa: ebbene sì, ci sono anche i seccatori! Devi scegliere bene e ritagliarti uno spazio speciale tutto tuo. Alcune coppie rinasceranno, dopo una crisi, e i cuori solitari hanno un grande cielo, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, il dubbio è se continuare o no certe collaborazioni: questo discorso l’Oroscopo di Paolo Fox lo fa soprattutto a coloro che hanno già una certa età e quindi hanno un pasato lavorativo importante alle spalle. In questo caso, bisogna fermarsi e capire quali sono le cose più redditizie., ma la Vergine, da questo punto di vista, solitamente non ha remore e bada al concreto: è un segno di terra! Se hai voglia di nuovi amori, comincia a guardarti attorno. Anche se, in realtà, sei un po’ tranquillo, magari non sfiduciato, ma lasci fare al destino?

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia guardi al futuro con ottimismo, qualche soddisfazione in famiglia per lo Scorpione

Bilancia, se hai lavorato bene, arriva una soddisfazione, anche se contenziosi aperti ce ne sono tanti. L’Oroscopo di Paolo Fox l’ha detto molte volte: dall’estate scorsa è successo di tutto, ma anche recentemente, attorno a marzo/aprile. Cosa puoi fare? Se possibile, recupera su di un torto subito o cerca di farti rimborsare, se pensi di aver ricevuto un danno. Stop al passato e guardiamo al futuro: cambio di programma, cambio di progetto e forse, finalmente, c’è la possibilità di raggiungere un obiettivo che da tempo ti eri prefisso. Insomma, questo è un cielo che nella seconda parte dell’anno funziona meglio.

Scorpione, quante discussioni e piccole competizioni! A volte ti sembra quasi di non avere più troppo feeling con persone che, un tempo, rappresentavano per te un riferimento. Persino nel lavoro: stai facendo qualcosa di molto importante e hai paura di sbagliare oppure ci sono dei tentennamenti. Coloro che vivono una relazione poco chiara devono aspettare almeno fino agli inizi di ottobre, per evitare un “patatrac”. Naturalmente, questo non è un cielo così difficile per quelli che si vogliono bene, però anche nelle coppie più forti si nota un piccolo contrasto. Soddisfazioni possono arrivare dai figli, rincuora l’Oroscopo di Paolo Fox. Novità dalla famiglia.

