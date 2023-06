Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 giugno 2023/ Prudenza per l’Acquario e il Sagittario cerca avventure

Venere, Marte e oggi anche la Luna è in Leone: per chi sarà favorevole e per chi opposta? Scopriamolo con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 22 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Vediamo gli ultimi quattro segni zodiacali: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: via libera alle avventure per il Sagittario, il Capricorno pensa di sposarsi o convivere

Sagittario, entusiasmo e forza: Venere e Marte sono simboli, in astrologia, non solo delle relazioni d’amore, ma anche delle amicizie. Se poi ti piacciono le avventure, cosa di cui l’Oroscopo di Paolo Fox è sicuro, via libera! Questa Venere nel 2023 è proprio particolare, perché solitamente attraversa un segno in un mese, mentre quest’anno sarà splendida fino agli inizi di ottobre. Dipende da te: le stelle non portano l’amore a domicilio, però chi si mostra e chi si mostra può avere di più. Non sarà complicato trovare anche un nuovo interesse. Nell’ambito del lavoro, le promesse sono un conto e i fatti sono un altro conto: è probabile che tu debba anche arrabbiarti con chi ti ha illuso.

Capricorno, le stelle del periodo aumentano i consensi. L’Oroscopo di Paolo Fox ha sempre parlato di un anno di successo, in cui puoi dire quello che pensi. Non solo sei coraggioso, ma anche intransigente. La scorsa settimana non sei riuscito a fare tutto quello che avevi in mente, ma non per colpa tua: quando si hanno da fare tante cose, però ogni giorno c’è un problema che non hai creato tu, ma che gli altri ti pongono da superare, tutto viene rimandato. Quindi c’è un po’ di incertezza solo per quei Capricorno che hanno ancora troppe cose da gestire e sono in ritardo sui tempi. Amore nella norma: questo non è un cielo che offre il fianco a grandi passioni, però chi ha un amore se lo tiene e anzi, ci sarà anche chi penserà, entro l’autunno, di sposarsi o convivere, se non l’ha ancora fatto.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario vuole andare controcorrente, i Pesci agiscano oggi e non domani

Acquario, nervosismo e affaticamento Tu vuoi fare delle scelte anche azzardate e ci sono delle persone che ti dicono di lasciar stare. Sai che sei sempre fuori dalla mischia: quello che non fanno gli altri lo fai tu e quello che fanno gli altri non lo fai, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. E allora Giove dissonante parla di una certa agitazione, che però dovrebbe corrispondere anche a una buona cautela, perché sarebbe un peccato perdere quello che hai costruito fino ad oggi. Non fare le ore piccole: stanchezza

Pesci, questo periodo, con Saturno nel segno, pone nuovi obiettivi che bisogna assolutamente raggiungere. La serata è valida per i sentimenti, ma se ci sono dispute e polemiche, questa giornata di giovedì può essere utile, però attenzione: non ritardare un incontro o un chiarimento, perché invece domani qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. L’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che è un periodo in cui sei anche stressato e quindi bisogna fare le cose giuste, senza strafare. Molto importante ritrovare l’amore e la comprensione di persone che hai attorno.











