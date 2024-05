Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 maggio 2024/ Venere e Giove stanno per cambiare strada: chi è il più fortunato?

Ci avviciniamo sempre di più ai nuovi transiti cruciali della fine del mese e cambieranno molte cose per i segni zodiacali. Oggi la Luna è ancora in Scorpione e dà tanta energia all’Ariete e alla Vergine. Il Cancro è favorito da Mercurio, mentre Giove si sta spostando a favore della Bilancia. Il Sagittario è un po’ in crisi.

Oroscopo di Branko, oggi 21 maggio 2024/ Acquario sotto stress, Pesci ambiziosi e...

Oroscopo Paolo Fox: si riparte alla grande per l’Ariete, il Toro deve risolvere faccende di soldi

Ariete, la Luna esce dall’opposizione e questo permette una risalita che avrà il suo culmine nelle giornate di venerdì e sabato. Tanta la voglia di fare programmi e organizzarti e chi non ti segue verrà lasciato indietro: adesso pretendi di avere attorno solo persone su cui poter davvero contare per un obiettivo che ti sei prefisso, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. La settimana inizia a dare di più anche per i single.

Oroscopo di Branko della settimana dal 20 al 26 maggio 2024/ Bilancia brilla, per i Cancro torna l'amore e..

Toro, oggi e domani è probabile che tu debba incontrare delle persone con cui parlare di soldi. Giove non sarà più nel segno dal 25 e quindi attenzione con i conti! Ami divertirti ed è importante organizzare già qualcosa per quest’estate: l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che questo è un segno che ama godersi la vita.

Il Cancro da il via alla parte migliore dell’anno, la Vergine ha la Luna a favore. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Cancro, Mercurio è già a tuo favore e, da sabato, Giove sarà di nuovo attivo: è da questo momento in poi che si apre il biennio di forza di cui parla da un po’ l’Oroscopo di Paolo Fox. I giovani potranno intraprendere percorsi interessanti e i liberi professionisti decidere di cambiarli. Dimentica il trambusto di aprile e guarda al futuro con ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 maggio 2024/ Cambiamenti positivi per alcuni: qual è il responso dei pianeti?

Vergine, oggi e domani la Luna sarà favorevole e dispenserà forza. Tra la fine di maggio e i primi di giugno però ci saranno pianeti un po’ dispettosi: una persona sleale oppure una condizione dalla quale vorrai tirarti fuori velocemente: ci vorrà cautela, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: il cielo sarà molto positivo a breve per la Bilancia, il Sagittario avrà invece molti pianeti opposti

Bilancia, vivi spesso delle contraddizioni perché ti ritrovi a desiderare la stabilità e poi l’elemento aria del tuo segno prende il sopravvento e rischi di metterti anche nei pasticci. Se non sei contento di dove stai, vedi se è il caso di cambiare qualcosa, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. La fine del mese sarà ottima: avrai Sole, Giove e Venere favorevoli e, a meno che tu non abbia fatto danni in passato, avrai tante occasioni, anche dal punto di vista creativo.

Sagittario, se devi prendere una decisione drastica, questo è il momento giusto, in quanto ci saranno una serie di pianeti in opposizione alla fine del mese. Se vedi che, sul lavoro, ci sono situazioni che non ti piacciono, farai la tua scelta. In questa fase stai forse affrontando dei “nemici” oppure qualcuno non ha fatto il suo dovere e ha creato problemi anche a te, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA