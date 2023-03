Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cielo primaverile e anche per oggi, mercoledì 22 marzo 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci rivelerà se una nuova stagione è sbocciata per i segni zodiacali. Scopriamo le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete può prendere decisioni definitive, il Toro può far valere le proprie doti

Ariete, per l’Oroscopo di Paolo Fox questo è un periodo di forza e persino gli Ariete che si erano abbattuti per alcune vicende che non erano andate bene, saranno contenti. Poi chi lavora “a chiamata” o aspetta una conferma non dovrà lamentarsi. Ci saranno anche Ariete che, grazie a questo cielo così forte, diranno: “Io questa cosa non la voglio più fare” oppure “Andate tutti a quel paese!”, può capitare, perché l’Ariete le cose non te le manda a dire!

Toro, tu sai bene che le spese per la casa e per i figli sono state esagerate o che comunque ci sarà un impegno importante nella seconda parte dell’anno. Ora puoi farti valere, ti incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox! Giove sta per arrivare nel segno: non ha un effetto miracoloso, però risalta le nostre qualità. Quando abbiamo un buon oroscopo, noi possiamo far vedere a tutti quanto valiamo e quindi avremo successo sulla base di quello che sappiamo fare. Venere nel segno accende la passionalità.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sono ostacolati da Saturno, il Cancro potrà tirare un sospiro di sollievo nel weekend

Gemelli, Saturno contro non rappresenta un fastidio definitivo, ma semplicemente la necessità di apportare un cambiamento al lavoro: forse hai iniziato un progetto o un programma che non è andato benissimo e allora bisogna affinare le idee. Non sottovalutare incarichi, incontri, perché nel tempo potrebbero diventare fissi, anche se per ora non sono così stimolanti. Chi lavora all’interno di un gruppo da molto tempo dovrà chiarire la sua posizione. Il cielo migliore è per l’amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, perché a guardare le stelle delle prossime settimane sei tra i favoriti.

Cancro, questa fine di marzo rappresenta l’ultimo colpo di coda di un periodo iniziato a gennaio e, per qualcuno, dalla fine dell’anno scorso, che ha portato malesseri, fastidi e forse anche la sensazione di non essere così spalleggiati o aiutati. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di non prendere tutto di petto, però quello che oggi ti sembra più complicato da affrontare, già nel weekend sarà più facile da gestire. Non perdere le staffe, se pensi che qualcuno stia sprecando energie e soldi.











