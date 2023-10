Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 ottobre 2023/ Venere sorride al Cancro, difficoltà in amore per Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: cala il desiderio dei Gemelli, Venere sorride al Cancro

Gemelli, domenica di verifiche, perché alcuni rapporti sono cambiati di recente. Forse oggi è utile ristabilire un buon rapporto con le persone che si hanno attorno, poi la luna è in ottimo aspetto, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Andrebbero sfruttate le giornate di lunedì e martedì, perché poi a metà settimana magari calerà un po’ il desiderio, ci saranno meno certezze. I sentimenti chiamano, ma qualcuno non risponde…

Cancro, questo è un cielo da vivere senza esitazione a favore dell’amore. C’è chi non ha un sentimento, chi è separato e non vuole rimettersi in gioco. Dunque, nessuno vuole assolutamente mettere bocca nelle singole scelte, ma guardando le stelle, l’Oroscopo Paolo Fox spiega che allora è un peccato non sfruttare questa Venere, oltretutto se poi c’è già un grande interesse per una persona ed è ricambiato. Beh, allora questa domenica potrebbe aiutare. Sul lavoro, fate le cose troppo bene. Quindi, o suscitate invidia o c’è qualcuno che pensa che quello che prendete lo avrebbe potuto prendere lui/lei, e quindi ci sono delle competizioni che vanno risolte.

Oroscopo Paolo Fox: fatica e insofferenze per Bilancia e Scorpione

Bilancia, dal 14 di questo mese c’è stato un recupero fisico, c’è anche chi ha detto stop ad una situazione di grande stanchezza. L’Oroscopo Paolo Fox lo aveva detto fin dagli inizi di ottobre, l’ha scritto anche sul libro riguardante il 2023. Qualcuno potrà sanare un rapporto, quelli che hanno vissuto una profonda crisi d’amore capiranno se sia giusto andare avanti oppure no. A volte però è proprio quando una crisi impetuosa, travolgente e profonda coinvolge un rapporto che si capisce quanto sia importante un legame.

Scorpione, nelle coppie in cui c’è stata una crisi durante il periodo luglio-agosto si può superare la fase di insofferenza, sempre se ovviamente siete ancora con la stessa persona. Via libera alle emozioni, restano perplessità che riguardano soldi e questioni legali. Giove contro, quindi chi ha per esempio un affitto, un contratto, un accordo che riguarda l’abitazione, alcune proprietà, forse dovrà rivederlo. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox qualcosa di interessante può ripartire.











