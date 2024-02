Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 febbraio 2024/ Il lavoro premia il Leone, la Bilancia entra in battaglia

Oroscopo Paolo Fox: lavoro top e amore così così per il Leone, è in arrivo la Luna per la Vergine

Leone, ottimo il lavoro e avrai delle belle sorprese da giugno. È probabile che tu on riesca a fare tutto perché hai già un progetto in essere oppure perché alcune prove che hai fatto recentemente non hanno dato i risultati sperati, oppure ancora aspetti che ti dicano semplicemente quando puoi partire. L’amore mette di fronte alla necessità di cambiare: se ci sono situazioni complicazioni, andranno chiarite, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, la Luna domani sarà nel segno! Questo significa che bisognerà prendersi cura degli aspetti organizzativi, tuttavia questo è un cielo molto favorevole, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Saturno contro ha chiuso relazioni che ti facevano solo perdere tempo. Chi comunque non è soddisfatto di un lavoro e vuole cambiare, dovrà capire cosa fare.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è bellicosa, lo Scorpione si è chiuso a riccio

Bilancia, invece di seguire la sua natura equilibrata e diplomatica, la Bilancia, in questo momento, è “sul piede di guerra”, soprattutto con chi ha tradito ed è stato scorretto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa è una fase di revisione, soprattutto se hai dovuto affrontare grossi problemi intorno al 7 febbraio.

Scorpione, cerca di capire se una relazione ti interessa ancora oppure no. Venere dissonante non è molto incline a farti ragionare, soprattutto se ci si mette il tuo caratterino: quando ti arrabbi non sei molto gestibile. Se ti sei chiuso nel tuo guscio, sarà difficile per gli altri stabilire un contatto con te. Riguarda l’aspetto della salute, perché non sei al top, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

