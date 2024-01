Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 gennaio 2024/ In amore, il Sagittario non vuole pressioni e l’Acquario vola

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è allergico ai gelosi, cielo al top per il Capricorno

Sagittario, tensioni possono nascere con persone che hanno bisogno di costanti rassicurazioni. Tu sai che detesti la gelosia e vivere sotto una campana di vetro, quindi prudenza con il Cancro, i Pesci e lo Scorpione. Discussioni possono nascere e qualche ritardo riguarda il lavoro, ma alla fine la vittoria sarò la tua, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 gennaio 2024/ Capricorno super determinato e i Pesci sono sulle montagne russe

Capricorno, un cielo più importante di così non potrebbe esserci! È ancora bello il fatto che hai voglia di metterti in gioco: molto importante adesso parlare di lavoro e fare progetti per il futuro. Sarebbe altrettanto importante cercare di non strapazzare troppo il fisico, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 gennaio 2024/ Buon compleanno Acquario! Il Sagittario vuole trasgredire

Oroscopo Paolo Fox: i pianeti spingono l’Acquario all’amore

Acquario, questa situazione astrologica è interessante per l’amore ed entro febbraio anche i cuori solitari potrebbero vivere emozioni molto speciali! Non bisogna tralasciare amicizie che, nel tempo, diventeranno qualcosa di più, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.













© RIPRODUZIONE RISERVATA