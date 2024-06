Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 giugno 2024/ Venere fa sospirare qualche segno e fa innamorare altri

Momento complicato soprattutto in amore, per alcuni segni, a causa di questa Venere in Gemelli: Scorpione, Sagittario e Pesci vivono un momento no. Grande cielo invece per la Bilancia, l’Acquario e il Capricorno, anche se quest’ultimo è tesissimo a causa della Luna in opposizione.

Per la Bilancia un cielo fatto per amare, lo Scorpione andrà meglio tra pochi giorni. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Bilancia, questo cielo cielo potrebbe farti innamorare e persino chi ha vissuto una separazione di recente potrebbe farsi coinvolgere. Cerca di evitare il chiacchiericcio e il pettegolezzo, non solo perché non li sopporti, ma perché in questa fase potrebbe turbarti oltremodo. Circondati di persone positive, anche se in questo momento non accetti consigli da nessuno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 giugno 2024/ Novilunio importante in Gemelli: Acquario e Leone al top

Scorpione, Giove è uscito dall’opposizione e Venere sarà molto favorevole dal 17. Tornerà il desiderio d’amore! Hai avuto dei problemi tecnici anche di lieve entità nell’ultimo periodo, come guasti alla macchina o altri piccoli fastidi, poi c’è anche chi ha avuto dei familiari che non sono stati bene. Insomma, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che ci siano state parecchie complicazioni. Il nuovo transito di Marte porterà anche buone soluzioni. Le stelle esaltano i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 giugno 2024/ L'Ariete è un fiume in piena, ma Vergine e Toro...

Le cose non vanno per il verso giusto per il Sagittario, il Capricorno aspetta un responso ed è nervoso. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Sagittario, i pianeti opposti hanno causato delle incomprensioni e delle distanze. È probabile che tu abbia detto qualcosa che non è stato gradito oppure ci sono dei progetti che avevi in mente ma che non sono andati come avresti voluto. Puoi avere delle riconferme, ma ti saresti aspettato qualcosa di più: non ti preoccupare perché prima o poi toccherà anche a te, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox. In questi giorni cerca di essere più diplomatico.

Oroscopo Branko, oggi e domani 5-6 giugno 2024/ Toro rinasce, Luna bacia Gemelli e...

Capricorno, il fine settimana in arrivo sarà un po’ ansioso, ma perché sta attendendo una risposta che sarà più che positiva. Chi ha lavorato bene in passato e chi entro giugno attenderà qualcosa di importante sarà accontentato. Oggi la Luna è opposta che ti fa sentire più teso. Se c’è qualcosa che non va in amore, meglio parlarne adesso, perché nella seconda metà di giugno sarà il lavoro a prendere il sopravvento, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario vuol cambiare vita, i Pesci aspettino tempi migliori

Acquario, piccoli acciacchi da superare. Da domenica c’è Marte che inizia un transito un po’ particolare, cerca di stare attento. Gli Acquario più attivi a maggio hanno probabilmente fatto delle richieste importanti o desiderano cambiare vita: questo è il momento di agire e anche di scegliere qualcosa di nuovo dal punto di vista lavorativo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

.

Pesci, Venere è opposta e a volte ti senti solo contro il resto del mondo. Se intorno al 6 maggio c’è stata qualche difficoltà fisica, personale o amorosa, non trascinare il tuo malessere, perché dal 17 il cielo sarà molto promettente. In questo momento è meglio evitare scelte avventate: prendi tempo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA