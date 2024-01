Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 gennaio 2024/ Capricorno super determinato e i Pesci sono sulle montagne russe

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario si libera di persone negative, il Capricorno ha un bel cielo e ci mette del suo

Sagittario, gli amori che nascono ora sono interessanti, persino un po’ trasgressivi! Nel corso delle ultime settimane, potresti aver discusso con persone che sono lontane dalle tue opinioni. Chi da tempo si sente oppresso da situazioni o personaggi sgradevoli, si libererà di un peso, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, questo è un cielo importante. L’Oroscopo di Paolo Fox però ribadisce che le stelle aiutano, però il Capricorno è uno che quando prende una strada non torna sui propri passi, è un caparbio e decide in prima persona. Sono davvero pochi i Capricorno apatici e se lo sono è perché ancora non hanno trovato il loro percorso. Al contrario, quelli che sanno cosa fare e dove andare, si mettono in gioco dalla mattina alla sera. Forse questo potrebbe essere un problema: bisogna essere un po’ cauti con il fisico. Novità anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario scalpita per cambiare, i Pesci sono altalenanti

Acquario, ti trovi in balia di situazioni nuove e anche se ti ripeti che, in fondo, fai una vita tranquilla e che altri sono più in pena di te, la voglia di buttare tutto all’aria e rimettersi in gioco è impellente! Aspettiamo maggio, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, anche perché alcuni accordi o contratti prima di qualche mese non saranno risolvibili. Se l’amore è rimasto in panne nel passato, in questa fase di gennaio si potrà recuperare.

Pesci, ci sono giornate in cui prendi quota e altre in cui vorresti superare ostacoli e non ci riesci. Tuttavia, più ci avviciniamo alla fine del mese e meglio andrà. Inoltre, se hai un’attività in proprio, non è escluso che qualcuno ti abbia già fatto o stia per farti una buona proposta. In fondo hai bisogno di gratifiche, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, e questo vale anche per le relazioni sentimentali, dove, in certi giorni, ci sono state delle grandi polemiche. La fine di dicembre e l’inizio di gennaio non sono stati proprio tonici e qualcuno ricorderà persino un Capodanno non all’altezza della situazione. Con il segno dei Gemelli e del Sagittario possono nascere delle incongruenze: tu sei una persona che ha bisogno di garanzie e, teoricamente, dovresti avere un partner al tuo fianco costante e sempre uguale al giorno prima. Solo che la noia, in amore, va aiutata e quindi forse è meglio trovare un accomodamento. Relazioni con Toro e Capricorno sono e saranno favorite.

