Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 giugno 2023/ Il Capricorno è il re dello zodiaco e i Pesci trovano soluzioni

La Luna in Vergine segna questa giornata di venerdì 23 giugno 2023 e l’Oroscopo di Paolo Fox ci dà le sue previsioni dalle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa dice a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vive avventure intriganti, il Capricorno può migliorare sempre più

Sagittario, è un cielo interessante per gli intrighi d’amore che tanto ti piacciono. Le amicizie e le passioni per te sono molto rilevanti e il tuo cuore è sempre un po’ capriccioso. I nativi del Sagittario vivono anche relazioni di molti anni, però devono avere a fianco una persona non appiccicosa e che porti a casa stimoli nuovi, per condividere spazi di libertà. Se questo non c’è e hai a che fare con una persona un po’ ripetitiva, ora, senza esitazioni, potresti metterla con le spalle al muro o cercare altrove, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, periodo importantissimo! Forse c’è già stato un buon riscontro e molti son già contenti di quello che hanno. Chi ha un buon lavoro e un buon rapporto di coppia è già sereno così: Giove e Saturno sono favorevoli e tutto va bene. Tuttavia, chi vuole crescere può farlo. I Capricorno che sono impegnati in una battaglia, sul lavoro o in amore, quasi non hanno rivali. Certamente non tutte le persone cadranno ai tuoi piedi, ma il fascino e la capacità di relazionarti agli altri è eccezionale, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: L?Acquario è ribelle, i Pesci sono un po’ restii in amore

Acquario, questi pianeti in opposizione aumentano il tasso di ribellione dell’Acquario che già di nascita è altissimo. L’Oroscopo di Paolo Fox immagina quindi quante polemiche e tensioni ci sono! Addirittura ci sono Acquario che hanno abbandonato una strada di successo, a favore di una situazione anomala e particolare che magari partirà tra qualche mese. Poi c’è chi si prenderà qualche mese di tempo, per superare un piccolo fastidio fisico. Questo amore per la libertà è più che giustificato, connaturato nella personalità del segno, ma non deve portare sbandamenti e farti buttare all’aria cose buone fatte fin’ora. Incontri d’amore un po’ particolari: molti Acquario cercano amori part-time e nei rapporti di lunga data può esserci qualche piccolo scontro.

Pesci, Saturno dovrebbe spingere delle soluzioni: quelli che stanno aspettando una promozione, quelli che vogliono farsi avanti e cambiare mansione, possono avere qualcosa di più. Venere è in posizione neutrale e quindi se le questioni tecniche e professionali sono spinte al massimo, in amore c’è chi naviga a vista o addirittura c’è chi adesso mette i sentimenti in secondo piano, rispetto a tutto il resto. Devi fare un passo in avanti per avvicinare qualcuno ed entro domenica le stelle sono con te, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











