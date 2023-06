Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 giugno 2023/ Leone superstar e Vergine con la Luna nel segno

La Luna in Vergine segna questa giornata di venerdì 23 giugno 2023 e l’Oroscopo di Paolo Fox ci dà le sue previsioni dalle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa dice a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone ha i fari puntati addosso, la Vergine ha una bella Luna nel segno

Leone, sono giornate faticose, ma non negative, perché sei al centro delle attenzione. A volte le stelle sono come dei fari che illuminano anche gli angoli bui della nostra vita, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, e in questo periodo stai facendo piazza pulita di tante perplessità e situazioni pesanti§: stai rinascendo! Chi ha cercato di bloccarti, ora non può più farlo e adesso è utile organizzarti al meglio e non far prevalere la rabbia, la rivalsa e il senso di ribellione rispetto all’ambiente. Le coppie che desiderano sposarsi o convivere possono contare su un’estate di rilievo. Attenzione sempre ai soldi!

Vergine, tranquilla questa giornata. La Luna è nel segno: strategie vincenti e organizzazione migliore, con una grande voglia, quella di lottare contro chi, in questo momento, gioca in maniera non proprio positiva nei tuoi confronti. Questo Saturno in opposizione può portare delle tensioni. Una conquista d’amore può essere coinvolgente entro il mese di settembre e l’Oroscopo di Paolo Fox invita tutti i nativi del segno che sono single a guardarsi attorno.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia dovrebbe lasciare andare, lo Scorpione è più critico

Bilancia, sono cambiate tante cose e hai avuto momenti di grandi perplessità. Forse, in questo periodo hai voglia di rivalsa su qualcuno: conviene farsi il sangue amaro, chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Se c’è una causa in corso, Giove non è più opposto e si possono avere delle soluzioni, altrimenti, se non sei proprio ai ferri corti con una persona, meglio dimenticare. Chi si ama e convive dovrà, in questo momento, fare bene i conti per la casa o situazioni contingenti.

Scorpione, la Luna torna favorevole al segno. Progetti importanti e stai cambiando: hai maturato anche un atteggiamento più critico. Questo è particolarmente vero in amore, perché è come se, in questi giorni, tu dovessi mettere alla prova una persona. Nei legami in cui non si è detta la verità per paura che certe questioni venissero a galla o per tenere sotto controllo tutto, non è più facile mentire. Persino nelle coppie più forti, questo è un periodo in cui, a volte, si discute, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

