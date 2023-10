Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 ottobre 2023/ Il Capricorno è decisionista, premonizioni per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: cambiamenti e frizioni in amore per il Sagittario, il Capricorno è risoluto

Sagittario, confusione? Attenzione soprattutto se frequenti qualcuno del Leone o dei Gemelli, avverte. Tu vorresti avere attorno delle persone che ti danno retta, non ti piacciono quelli che mettono in discussione tutto quello che dici e forse dovresti svagarti un po’. In amore ogni tanto è facile sentirsi lontani e indecisi: sei tu che stai cambiando e c’è chi non si rende conto che deve seguirti, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, hai le idee chiare e questo comporta una presa di posizione netta. Sappiamo che per te non esistono le sfumature: è tutto bianco o nero. Nel caso che tu abbia sopportato, a lungo, dall’estate, alcuni momenti difficili, rapporti che potevano interferire con la tua serenità, ora deciderai: si va avanti o si chiude. Venere è in aspetto favorevole, quindi alla fine vinci tu, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, in amore vivi un continuo ripensamento: è stato più profondo questo periodo di indecisione estivo e adesso bisogna come ripartire da zero. L’Oroscopo di Paolo Fox assicura che, dal punto di vista astrologico, novembre sarà un mese migliore, rispetto ad ottobre: chi ha iniziato un rapporto d’amore durante l’estate e non è ancora convinto, da novembre avrà le idee molto più chiare. Le coppie di lunga data dovrebbero rinnovare un rapporto. Nell’ambito del lavoro, le nuove sperimentazioni partono in sordina.

Pesci, condizione particolare a livello astrologico perché tu, in questo periodo, stai vivendo tante cose. Tra mercoledì e giovedì avrai la possibilità di vincere una sfida, promette l’Oroscopo di Paolo Fox, e le storie che non sono stabili, sempre entro la fine di ottobre, potrebbero vivere un chiarimento definitivo. Il tuo è uno dei segni più ispirati: la giornata del 25 sarà particolarmente fruttuosa per tutti coloro che sanno sfruttare le proprie intuizioni. Potrebbe arrivare una comunicazione, una sorpresa o un sogno premonitore. Lo vedrai entro giovedì: qualche novità è certamente in arrivo!











