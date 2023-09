Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 settembre 2023/ Weekend frizzante per la Vergine e lo Scorpione recupera

Oroscopo Paolo Fox: il Leone non riversi troppo orgoglio in amore, la Vergine ha un bel weekend per festeggiare

Leone, l’ottimismo vi guida, la testardaggine pure e l’orgoglio? Di quello ce n’è a tonnellate! Bisognerebbe però evitare di trasferirlo in amore, perché Venere rappresenta la grande passione ed è nel segno da molti mesi: a qualcuno ha portato una bella situazione amorosa, ma qualcun altro potrebbe aver visto anche le cose che non vanno in un rapporto. Questo pianeta illumina e dice: “La verità dell’amore è questa, devi accettarla” e qual è il vantaggio? Che sei tu a decidere e hai il timone in mano, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, un weekend migliore, rispetto alla prima parte della settimana: verso mercoledì e giovedì qualcuno è stato anche un po’ troppo giù di corda. Questi due giorni dovrebbero portare qualcosa di più anche a livello di amicizia: chi vuole festeggiare un evento o semplicemente circondarsi di persone simpatiche non aspetti tempo, perché la Luna è favorevole e quell’umore un po’ strano che c’è stato a metà settimana sarà finalmente debellato, rincuora l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, questo è un fine settimana da prendere per le pinze, ma solo perché tu hai cambiato atteggiamento nei confronti della vita e del mondo. Hai detto delle verità che, fino a qualche tempo fa erano celate e che magari tu stesso nascondevi, per concordia, per cercare un compromesso, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Per quale motivo molte coppie (non tutte ovviamente) sono saltate da diversi mesi? Proprio perché sono saltati fuori altarini che magari già si conoscevano, ma non erano state evidenziate. Non sono pochi coloro che devono risolvere qualche problema, anche a livello fisico, e questo Marte nel segno dice che se hai un problema personale non lo puoi risolvere in 48 ore e quindi ci vuole un po’ di pazienza.

Scorpione, tra qualche giorno festeggeremo una bella Venere: era ora! Perché il pianeta dell’amore è stato contrario per tanto tempo (lo è ancora ma siamo agli sgoccioli) e questo non ha indicato per forza separazioni o conclusioni di storie, ma certamente polemiche, distanze e anche dispute tra genitori e figli, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Bando a tutto ciò che è stato difficile da gestire e cominciamo a pensare a un ottobre di recupero. Questo weekend già ti dà qualche spunto in più.











