Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 aprile 2024/ Tutti contro tutti! Un cielo conflittuale per Ariete e Leone

È un cielo un po’ conflittuale quello dei segni che andiamo ad analizzare: c’è chi deve guardarsi da qualcuno, come Ariete e Leone, e chi è stufo di una situazione, come la Vergine. Un po’ di delusione per il Sagittario e uno scontro per il Capricorno. Sarà la Luna di oggi in Scorpione?

Ariete e Leone devono stare attenti ad alcuni segni. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Ariete, hai avuto tanti impegni ed è normale che questo mercoledì inizi con un po’ di agitazione e nervosismo. Le relazioni con Cancro e Capricorno possono essere un po’ più tesi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone, questa è una settimana un po’ più faticosa, perché potresti avere qualche scontro. È necessaria una revisione dei conti che si risolverà a partire da giugno, quando Giove uscirà dall’opposizione. I rapporti più tesi sono con Acquario e Toro, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è un po’ deluso, il Toro è spinto a cambiare

Sagittario, sei un po’ in tensione a causa di Marte. Questa settimana va meglio della scorsa: forse un progetto si è chiuso e non hai responsabilità per questo, perché forse non sei stato sufficientemente spalleggiato. Non c’è niente di grave, però è probabile che tu ti stia chiedendo perché non sei stato scelto per una certa cosa di tuo interesse, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, oggi hai una buona capacità d’azione e la voglia di togliere di mezzo qualche difficoltà del passato. Giove suggerisce una vita nuova e maggio ti darà tante occasioni per farlo: le coppie che si sono scontrate potranno chiarire una volta per tutte e chi si è separato, si metterà il cuore in pace. Chi è in cerca dell’amore, è favorito perché arriva Venere nel segno. Ciò che è stato interrotto e accantonato non verrà ripreso e maggio potrà essere un mese per gettare le fondamenta per cose nuove, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

La Vergine agisce d’impulso, il Capricorno verrà messo sotto torchio. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Vergine, in questa settimana ci sono ancora degli ostacoli da superare. Vorresti scappare, cambiare vita, o cambiare lavoro: è l’effetto di Saturno e Marte opposti, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. È un cielo insolito per te: di solito sei molto rigoroso e pacato, mentre ora agisci con impulsività e sull’onda dell’emozione, perché ti sei stufato di chi si approfitta del tuo carattere.

Capricorno, questo mercoledì è un po’ perplesso. È probabile che ti abbiano tirato in ballo per una polemica: ci sono alcuni che, non essendo al tuo livello, tentano di dare colpi bassi. Non preoccuparti! Anche se tra oggi e domani potresti dover essere messo un po’ a disagio, potrai proseguire bene ugualmente. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di non andare a dormire troppo tardi stasera. Attento in amore!











