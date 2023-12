Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 dicembre 2023/ L’Acquario è il Grinch dello zodiaco, il Sagittario gli somiglia

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario si annoia, il Capricorno sta meglio e si proietta in avanti

Sagittario, un Natale che nasce un po’ sottotono: forse noioso? Con qualche obbligo familiare che non vuoi assumerti? La Luna opposta parla di piccoli fastidi e l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia a quelli che non vogliono muoversi di non perdere tempo e di non arrivare all’ultimo momento, anche nel fare i regali. Un po’ di tranquillità non basta.

Capricorno, la forma fisica è migliore. L’Oroscopo di Paolo Fox ti augura di avere veramente una grande illuminazione per il 2024. Di solito il Capricorno non improvvisa le proprie idee e progetti, ma anticipa le realizzazioni e precorre i tempi: è probabile che tu abbia già in mente cosa fare nel corso dei prossimi tre o quattro mesi. Visto che il Sole è già arrivato nel segno, hai una bella capacità di concretizzare le cose che hai in mente.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario non faccia il bastian contrario, i Pesci non accendano polemiche

Acquario, le feste comandate, per te, non sono proprio il massimo della vita. Tanti Acquario si chiedono: perché bisogna per forza essere buoni a Natale e allegri a Capodanno? Cerchiamo di non andare sempre contro corrente, visto che, in fondo il Natale è la festa della passione e della famiglia. Chi non ha riferimenti forse sarà pensieroso, ma con degli amici simpatici e persone carine attorno, si andrà avanti bene, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, se una persona si mostra un po’ troppo ossessiva nei tuoi confronti, la metterai in riga, perché ci stiamo avvicinando a una fine di dicembre che vedrà Venere, Mercurio e Marte in aspetto un po’ agitato: tutti quelli che hanno fatto i bravi, fino ad ora, si innervosiranno. In vista del Natale, bisogna circondarsi di amici piacevoli e le stelle premiano, soprattutto, coloro che vogliono vivere le prossime ore con calma e serenità.

