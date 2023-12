Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 dicembre 2023/ Sagittario superstar, il Capricorno torna indietro in amore

Oroscopo Paolo Fox: cielo super per il Sagittario, ripensamenti in amore per il Capricorno

Sagittario, stelle vincenti e coinvolgenti. Il 29 arriva Venere nel segno e non sarà da sola! Perché potrai dire “arrivano i nostri”: avrai anche Marte e Mercurio eccellenti, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa congiunzione planetaria molto importante non può far altro che risvegliare emozioni sopite da tempo e chi vive un amore un po’ piatto vorrà liberarsi da un peso. Entro la fine di dicembre, l’amore trionfa o comunque ci saranno novità a livello emotivo.

Capricorno, tanti impegni di lavoro, però sai che la tua ambizione non conosce limiti. Chi ha vissuto una crisi d’amore, tra settembre e ottobre, forse ha anche deciso di allontanarsi da una persona, ma attenzione ai ripensamenti! L’Oroscopo di Paolo Fox lo diceva proprio a ottobre e novembre che molti ragionano troppo in amore e non seguono le direttive del cuore. Si dice che il cuore non senta ragioni ed è vero: il Capricorno cerca sempre di razionalizzare e ottimizzare tutto quello che vive. Sarà bene fare progetti per il 2024.

Acquario, sappiamo che non ci tieni molto alle formalità, però attenzione a non dire cose che ti possono mettere dalla parte del torto. Attenzione al portafogli! Le spese sono state tante. Chi ha un progetto di tipo finanziario dovrà verificare con molta attenzione i pro e i contro. Novità in arrivo! Chi è rimasto lontano dall’amore potrà rivederlo e incontrarlo, entro fine mese, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, Venere aiuta l’amore, però attenzione, perché questa è una settimana importante, mentre la prossima lo sarà un po’ meno: se ci sono problematiche d’amore o devi chiarire qualcosa che non va, i nodi stanno venendo al pettine e, mentre si annuncia una serata sottotono, sarebbe il caso di non prorogare eventuali incomprensioni, anche di coppia, a domenica. Tra oggi e domani bisogna dare e ricevere tanto amore, esorta l’Oroscopo di Paolo Fox. Emozioni nuove in arrivo.

