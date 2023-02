Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Siamo giunti quasi al termine della settimana e anche oggi, venerdì 24 febbraio 2023, non manca l’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox, tutti i giorni presente sulle frequenze di Radio LatteMiele. Sempre più vicini a importanti transiti planetari che cambieranno il cielo in modo significativo, vediamo come andrà la giornata per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete avrà un weekend molto bello, il Toro ha dei problemi con chi gli sta attorno

Ariete, questo fine settimana può portare in auge i sentimenti e poi domenica ci sarà una Luna premio. Quelli che non vivono situazioni particolarmente gratificanti o non sono soddisfatti da questo o cielo, forse hanno già un amore, forse hanno già dato nell’ambito del lavoro, ma è difficile sentirsi scontenti, in questo momento, al punto da rinunciare a progetti che sono molto vicini, in fase di realizzazione. Quindi questo è un weekend che aiuta e poi l’Oroscopo di Paolo Fox dice sempre che i periodi buoni servono anche per eliminare le cose che non ci piacciono più e, in questo caso, l’Ariete è dominante.

Toro, se hai i nervi a fior di pelle non è colpa tua ma di chi ti circonda. È tanto importante questo Giove nel segno, da maggio, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, che fin da ora tu vuoi costruire qualcosa, allontanando ciò che non ti va bene e ti blocca. In questo senso, avrai la possibilità di scegliere un ruolo che puoi interpretare e che tu assuma anche la parte dell’investigatore, se ci sono delle persone che stanno minando le tue certezze: potrai scoprire il colpevole.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sono sotto pressione, il Cancro non deve cedere alla tentazione di buttare tutto all’aria

Gemelli, questo weekend può riportare in auge una piccola tensione e d’altronde è da un po’ che sei sotto pressione. Accumulare molte esperienze è importante, però alcune situazioni richiedono un immediato intervento, anche in vista della nuova posizione da Saturno, da marzo, che non crea fastidi di rilievo, però può portare qualche novità, forse un aggiustamento che riguardano il lavoro o il denaro. Molto interessante questo momento però per l’amore, ti rincuora l’Oroscopo di Paolo Fox, perché Venere è in buon aspetto insieme a Giove e potresti vivere emozioni speciali con l’Ariete, ma anche con il segno del Leone.

Cancro, stringere i denti per arrivare a una situazione legata alla seconda parte dell’anno è molto importante e addirittura dominante, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Siamo in una zona molto calda e i pianeti si stanno avvicinando a una fase migliore, anche se è comprensibile che tu voglia avere risultati immediati e adesso queste stelle non sono così potenti. Buttare all’aria un rapporto o mettersi contro tutti, anche sul lavoro, è una cosa sbagliata











