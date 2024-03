Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 marzo 2024/ L’Ariete ripassi domani, al Toro serve una buona idea

Oroscopo Paolo Fox: una domenica così così per l’Ariete, cambiamenti forzati per il Toro

Ariete, il periodo è ottimo, tuttavia questa è una domenica un po’ sottotono. È normale che ogni tanto accada, anche a te che sei così determinato e tieni sempre il punto della situazione, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci sono tante faccende da chiarire e devi programmare eventi, tra giugno e luglio, che possono riguardare convivenza o matrimonio oppure il lavoro.

Toro, nell’ultimo periodo ci sono state trasformazioni indotte che ti hanno fatto un po’ odiare il destino. Addirittura chi ha successo o fa lo stesso mestiere da tanto tempo, ormai è consapevole di dover compiere un cambiamento. Nel lavoro quindi ci sarà chi non vuole più lavorare in un certo posto oppure vuole cambiare la modalità con cui lo fa: serve un’idea, qualcosa di innovativo e arriverà, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox, e il tuo nuovo percorso di vita sarà migliore rispetto al passato. L’amore necessita di una revisione.

Gemelli, in amore, per un po’ hai fatto orecchie da mercante, mentre adesso, se il partner ha tradito la tua fiducia, non potrai più far finta di niente. Non insistere con la polemica sterile, tuttavia se qualcuno ti deve delle spiegazioni, mettila di fronte alle sue responsabilità. Una svolta, per scelta o per destino, sarà necessaria in ambito lavorativo, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, l’amore ti dona una dolcezza e una disponibilità visibile da tutti: in casa, con i colleghi, con gli amici! Ecco perché essere innamorato è molto importante per te e questo cielo è super favorevole per chi desidera amare e provare emozioni positive. Ci sono buone opportunità per chiudere una transazione ora, mentre ad aprile ci sarà da lottare un po’, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

