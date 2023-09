Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 settembre 2023/ Ultimatum in amore per il Leone e la Bilancia arranca

Oroscopo Paolo Fox: un sostegno sentimentale serve al Leone, la Vergine approfondisca il campo dei sentimenti

Leone, è il momento della resa dei conti in amore. Sei tu che tieni il timone e che decidi se continuare o no una storia, se ti piace una persona oppure no o se vuoi metterti sul piedistallo e farti ammirare senza concederti. Perché hai tutte queste chance? Perché avere, già da molto tempo, il transito di Venere nel segno offre l’occasione di vivere l’amore come uno ritiene opportuno sia giusto fare. Le responsabilità di lavoro pesano però e quindi non ti dimenticare che, in questo momento, forse avrai anche bisogno di un piccolo aiuto emotivo, per riuscire a completare tutto quello che hai in mente, dal punto di vista pratico. In altre parole, l’Oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di evitare confusione, polemiche inutili e di cercare invece l’accordo, in amore.

Vergine, finalmente una Luna buona! Sappiamo che a metà settimana c’è stato un momento di grande fatica. Non sottovalutare gli incontri: se ti piace una persona, se è iniziata un’amicizia, cerca di farti coinvolgere perché da ottobre potrebbe diventare qualcosa di più. Valutare con attenzione le persone che ti stanno attorno è molto utile e poi tu sei esperto nel capire le persone anche con una sola occhiata: l‘Oroscopo di Paolo Fox ricorda che in ogni nativo del segno si nasconde un potenziale psicologo, per la capacità mentale pazzesca, che oggi è rafforzata.

Bilancia, una domenica un po’ strana: per caso ieri c’è stato qualche fastidio, anche fisico? Affrontare così le difficoltà può essere più faticoso, soprattutto se al tuo fianco ci sono delle persone che criticano il tuo operato. L’Oroscopo di Paolo Fox vorrebbe lanciare un monito a tutti coloro che stanno con un Bilancia: forse, per molti mesi, avete visto questi Bilancia abbastanza tranquilli, sereni e mediatori. Ora non lo sono più e, in questi giorni, meno che mai, con Marte nel segno. Tornando ai Bilancia, se c’è qualcuno che ti rimprovera di non essere più la stessa persona di prima, perché ti accendi facilmente e ti innervosisci troppo, rispondi che forse anche per te è arrivato il momento di “vuotare il sacco”.

Scorpione, domenica che porta un buon recupero con la Luna in sestile: c’è volontà di andare avanti. Si viene da uno scarso equilibrio nel passato, in linea generale, e gli ultimi mesi sono stati strani per i sentimenti. L’Oroscopo di Paolo Fox fa diverse ipotesi: c’è chi non ha l’amore e non lo cerca nemmeno, c’è chi invece ha un amore che ultimamente è stato colpito da qualche fastidio o semplicemente c’è un’idea diversa su come orientarsi in vista del futuro. Chi vuole convivere o sposarsi e chi no, per esempio. Insomma, cerchiamo di uscire fuori da questa diatriba di grande tensione e speriamo in un ottobre riappacificatore, utile anche ai cuori solitari.











