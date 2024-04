Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 aprile 2024/ Un giorno per recuperare le energie, per Ariete e Cancro

Giornata di relax, per chi può, e il Leone cerchi di non discutere con il partner. Recupero un po’ generale, anche per l’Ariete e il Cancro che hanno vissuto momenti un po’ tesi. Oggi la Luna è nel segno dello Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete oggi sta meglio, il Toro deve ricaricarsi

Ariete, si recupera rispetto a ieri. È importante ora che tu inizi a pensare al periodo che partirà da giugno: sarà un periodo molto fertile! L’amore è più vivo in questo momento, perché forse per motivi di lavoro, molti non sono riusciti a stare insieme come avrebbero sperato, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 aprile 2024/ Lo Scorpione è in sfida e il Capricorno recupera terreno

Toro, devi recuperare un po’ di energia. Forse, molti Toro hanno cercato di farsi aiutare recentemente, perché è vero che, in quanto segno di terra, sei molto individualista, tuttavia arrivare a tutto non è semplice. Belle le relazioni con Capricorno e Vergine, anche in vista di un futuro, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 aprile 2024/ Chi è il segno più fortunato? I Pesci dominano lo zodiaco

I Gemelli inaugurano una stagione di forza, il Cancro “sbollisce” da un’arrabbiatura. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Gemelli, sai che puoi fare colpo? Questa stagione ti agevola! Molti hanno vissuto crisi d’amore ed esperienze negative e sono un po’ abbattuti. Tuttavia i Gemelli hanno un’arma segreta che li tira su: l’ironia e l’autoironia che aiuta sempre! I single guardino all’amore con più speranze. L’estate sarà molto promettente per l’amore e chi vuole sposarsi o convivere sarà favorito, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 aprile 2024/ Tutti contro tutti! Un cielo conflittuale per Ariete e Leone

Cancro, lasciati alle spalle le arrabbiature, com’è accaduto di recente, perché forse hai dovuto battere i pugni sul tavolo per farti valere. L’amore, dal 29 aprile, avrà una Venere più attiva e comprensiva che a maggio regalerà comprensione ed emozioni, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: un po’ di tensione per il Leone, la Vergine va verso un bel maggio

Leone, molta stanchezza e troppe responsabilità. Ci sono Leone che sono costretti a competere e vincere. Oggi cerca di non tirare troppo tardi e di non discutere in amore. Le coppie in cui c’è stato qualche problema, dovranno essere più accorte nelle prossime settimane, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, maggio si rivela un mese molto promettente. Hai cambiato molte cose e stai prendendo la vita un po’ più alla leggera. In amore, Venere, dal 29 inizierà un transito molto interessante che ti costringerà ad essere più istintivo e ad abbandonare un po’ la tua proverbiale razionalità. Riappacificazioni e riavvicinamenti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA