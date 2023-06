Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 giugno 2023/ Ariete e Toro lottano ma possono vincere

Appuntamento con le stelle anche in questa giornata festiva di domenica 25 giugno 2023, grazie all’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, tratto da Radio LatteMiele. Tutte le novità per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete può rimediare a qualche errore, il Toro risolverà questo periodo difficile

Ariete, questo è un cielo molto particolare: se hai commesso qualche errore, forse adesso dovrai fare ammenda. L’Ariete va sempre di corsa e a volte non sbaglia per convinzione, ma perché probabilmente fa le cose in maniera avventata. L’Ariete, soprattutto in amore, dovrebbe essere un po’ più cauto ed evitare qualsiasi contrasto. Non mancheranno piccoli attacchi, ma con Venere e Marte favorevoli si può superare un problema, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 giugno 2023/ Nuovi percorsi per Acquario e Pesci

Toro, è probabile che, in questo periodo tu stia aspettando una notizia di tipo legale o debba mettere a posto una questione di soldi, ma l’Oroscopo di Paolo Fox è certo che, alla fine, ce la farai! E che qualcosa di buono capiterà. Questo è un periodo complesso, ma le soluzioni arrivano: Giove, in fondo, è nel segno. In amore e in famiglia bisogna però essere cauti, perché quando si è nervosi si rischia inevitabilmente di riversare, sulle persone attorno, delle complicazioni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 giugno 2023/ La Vergine difende chi ama e la Bilancia si difende

Oroscopo Paolo Fox: cielo buono per l’amore e meno per il lavoro per i Gemelli, il Cancro è favorito con i nuovi incontri sentimentali

Gemelli, è un periodo particolare, in cui bisogna stare attenti al denaro, ma anche ai rapporti di lavoro. Nel corso dei prossimi giorni, per colpa di alcune situazioni che non avevi preventivato, un po’ di tempo potresti perderlo. Il periodo è invece molto utile per fare delle belle conoscenze d’amore, per riscattare il proprio cuore, soprattutto se ha vissuto una separazione. L’Oroscopo di Paolo Fox assicura che incontri e amicizie sono favoriti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 giugno 2023/ Amore al top per Gemelli e Cancro

Cancro, ora che il Sole è nel tuo segno zodiacale, questa situazione astrologica diventa davvero morbida, piacevole e convincente anche se devi portare avanti un progetto. Le coppie più ossidate da tempo non è che, improvvisamente, ritrovano la voglia di amarsi, però potrebbero cercare di superare i tristi trascorsi e i separati ancora di più. Per l’Oroscopo di Paolo Fox questo è un cielo molto importante per chi vuole una nuova storia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA