Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 giugno 2023/ Leone protagonista e Scorpione favorito nelle iniziative

Appuntamento con le stelle anche in questa giornata festiva di domenica 25 giugno 2023, grazie all’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, tratto da Radio LatteMiele. Tutte le novità per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è la star dello zodiaco, la Vergine ha un Giove molto positivo

Leone, avere Venere e Marte nel segno è molto importante perché accentra su di te gli sguardi degli altri, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, e quindi ora sei protagonista assoluto. Questa Venere vuole che tu sia anche molto generoso in amore, cosa che non ti riesce difficile, perché di base, quando ami una persona, sei anche pronto al sacrificio. Peccato che questo Giove contrario parli di questioni di soldi da sanare e per il lavoro, può esserci un grande incarico, ma più si cresce e più possono esserci inimicizie e più si rischia di non accontentare tutti.

Vergine, sentirsi un po’ nervosi e scontrosi è normale, perché ora devi risolvere problemi che non hai creato tu, ma persone attorno a te. Addirittura ci saranno Vergine che dovranno andare a difendere qualcuno: su di te sono riposte le speranze di tanti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Bello questo Giove in aspetto buono! Avremo gradualmente un periodo di recupero, anche se Saturno opposto, come sai, ti consiglia o ti obbliga a cambiare programma.

Oroscopo Paolo Fox: per la Bilancia i Gemelli sono intriganti per l’amore e ostili sul lavoro, lo Scorpione è in ballo e deve ballare

Bilancia, scordiamoci il passato! Anche se l’Oroscopo di Paolo Fox pensa che tu sia molto sensibile e per te è difficile farlo. In amore non trovi le giuste risposte? Con Leone, Sagittario e Gemelli potresti vivere qualcosa di più A proposito di Gemelli: nel lavoro potrebbero nascere piccole complicazioni con questo segno. Non tutti sono in crisi e sei molto pronto all’azione, in particolare nelo fare delle richieste che per troppo tempo hai tenuto dentro di te.

Scorpione, situazione astrologica intrigante per questa domenica e potrai superare qualche piccola difficoltà. In realtà, in questo momento ti senti un po’ stanco, perché Venere e Marte sono in aspetto complesso insieme a Giove, e quindi non è facile quadrare il cerchio. Ci sono attacchi gratuiti, nell’ambito del lavoro, e dei cambiamenti che non avresti voluto affrontare, tuttavia “sei in ballo e devi ballare”. Vedrai che, alla fine, convincerai tutti, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche oggi, il Sole è favorevole per le iniziative.











