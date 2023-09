Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 settembre 2023/ Scorpione avvisato: intoppi in arrivo, la Bilancia recupera

Oroscopo Paolo Fox: il leone è decisionista, Vergine verso un ottobre positivo

Leone, in questi giorni sei tu che comandi: vuoi che una storia continui? Lo deciderai tu. Vuoi iniziare un progetto? Sarai tu a gestirlo in prima persona. Questo protagonismo, che ti appartiene anche di nascita, perché sei un segno molto forte ed egocentrico, è ancora più potenziato dal transito di Venere nel segno che, da una parte, può aver risvegliato la passione, ma dall’altra anche aver messo in luce tutto quello che non va in un legame, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, ottobre sarà un mese di recupero, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, perché innanzitutto avremo una bellissima Venere che arriverà nel tuo segno dal giorno 9 e poi perché Giove e Urano saranno attivi: combatteranno con quel cattivone di Saturno che, ogni tanto, ti fa sentire solo, malinconico o comunque ti fa pensare che ci siano troppe difficoltà di affrontare. Bisogna conciliare le esigenze personali con quelle familiari.

Bilancia, questo inizio della settimana è interessante, perché lunedì e martedì sono giornate utili per un buon recupero, tuttavia va detto che sabato e domenica c’è stato qualcosa di strano, forse anche un momento di stanchezza. Liberarsi di un peso è importante, ma soprattutto l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di dire la verità: in questi ultimi tempi sei diventato molto più esplicito, per fortuna. Chi ha lavorato bene e sa fare qualcosa avrà buone notizie.

Scorpione, tra oggi e domani qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Anche piccole cose, come ritardi o spese di troppo. Visto che lo sai in anticipo dall’Oroscopo di Paolo Fox, non ti arrabbiare, altrimenti rischi di farti il sangue amaro. Ricorda che però tutto quello che tra oggi e domani sembra sconclusionato o difficile da gestire si potrebbe sbloccare da mercoledì. Attenzione in amore!

