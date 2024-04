Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 aprile 2024/ Weekend di recupero per Sagittario e Ariete: se lo meritano

Gemelli e Bilancia sono i segni che avranno il weekend più critico, mentre in generale ci sarà una ripresa per gli altri segni che hanno vissuto una settimana pesante, come l’Ariete e il Sagittario. Oggi la Luna è proprio in quest’ultimo segno.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli evitino gente problematica, la Bilancia si rilassi più che può

Gemelli, è un weekend un po’ fiacco. Probabilmente non hai organizzato nulla! Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di evitare di frequentare persone che ti hanno già creato problemi. I rapporti più tesi sono con i Pesci e con il Leone.

Bilancia, il fine settimana è un po’ strano. Da un po’ di tempo stai cercando di ritrovare serenità e te la prendi molto se le cose non vanno come dici tu. Per l’innato senso di giustizia, per orgoglio, alcuni Bilancia si sono arrabbiati: recupera la tranquillità nel weekend e l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di non strapazzarti troppo. Relax!

Via libera all’amore per l’Acquario, l’Ariete recupera. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Acquario, l’amore è al top! Maggio ti porterà qualche dubbio anche nei sentimenti: vivi ciò che è giusto che tu viva, ma non concederti troppo, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Coloro che hanno un lavoro da tempo, vogliono cambiare, ad ogni costo, anche rimettendo in discussione qualcosa. Domenica sarà una giornata fortunata!

Ariete, è stata una settimana particolare che si conclude in maniera migliore con questo weekend. Soprattutto chi ha avuto qualche malessere fisico in passato ora deve curarsi un po’ di più, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche i rapporti con gli altri sono da rivedere. Non è un momento di fermo, tuttavia alcune criticità sono emerse e forse ci sono anche dei conflitti da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox: il lavoro è ok anche se con qualche ansia per il Leone, il Sagittario a una bella Luna a confortarlo

Leone, è un fine settimana positivo! Ci sono state delle preoccupazioni fino a giovedì, anche importanti però. Per esempio c’è chi deve cominciare un lavoro e non sa bene come partire oppure a chi è in competizione per vincere una sfida. Da giugno avrai certamente molta più forza, mentre questo è un periodo più riflessivo che attivo. Il weekend ti chiede di revisionare alcune decisioni sentimentali. Se maggio sarà notevole per il lavoro, potrebbe essere più controverso in amore. Questo significa che le coppie in crisi dovranno chiarire, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, gli ultimi giorni non sono stati granché. Tu hai fatto tutto quello che potevi, ma forse un progetto è naufragato. L’Oroscopo di Paolo Fox aveva anticipato che la fine di aprile sarebbe stata un po’ particolare, tuttavia questo weekend parte bene con la Luna nel tuo segno.











