Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 febbraio 2024/ Il Toro mette tutto in discussione, emozioni vere per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: giornata un po’ “sgonfia” per l’Ariete, il Toro rivede la sua vita

Ariete, una giornata un po’ particolare, perché oggi potresti sentirti fuori combattimento. Questo, comunque, non rispecchia l’andamento della settimana, promette l’Oroscopo di Paolo Fox! Tuttavia la noia e qualche fastidio di troppo ne caratterizza la partenza. Anche se il tuo desiderio è quello di avere una vita tranquilla, hai in realtà uno spirito battagliero e ti infili nelle complicazioni anche involontariamente. In serata stai attento alle parole fuori luogo!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 febbraio 2024/ Leone e Scorpione sono vessati da Venere

Toro, tensioni, diatribe oppure silenzi. In questa seconda parte del mese sfoghi tutto quello che hai trattenuto nella prima: Marte e Venere in aspetto critico rivelano che potresti troncare di netto con tutto ciò che non funziona più. In questo momento potresti anche dover rivedere il tuo ruolo, perché le cose sono cambiate, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 febbraio 2024/ Incontri pepati per l'Acquario, Mercurio favorisce i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: fase importante per il futuro per i Gemelli, il Cancro va meglio al mattino

Gemelli, il pomeriggio, con la Luna in Bilancia, si può ripartire! La settimana è buona. Se una persona non va più bene per te, ammettilo innanzitutto a te stesso, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo momento non c’è spazio per emozioni effimere, ma solo profonde: tutto ciò che fai adesso avrà importanti effetti nel futuro.

Cancro, piccolo calo nel pomeriggio con la Luna in Bilancia. Il satellite è l’astro che ti governa e si sposta velocemente così come il tuo amore cambia in modo repentino. L’Oroscopo di Paolo Fox è molto ottimista verso il mese di marzo, in quanto sarà importante per tutti gli aspetti della tua vita. Tutte le opposizioni planetarie che hanno imperversato all’inizio di febbraio, sono svanite!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 febbraio 2024/ Progettualità e forza per Ariete e Cancro

© RIPRODUZIONE RISERVATA