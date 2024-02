Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 febbraio 2024/ La Vergine taglia rami secchi e la Bilancia ritrova la libertà

Oroscopo Paolo Fox: il Leone pensi al lavoro, per la Vergine chiusure e revisioni

Leone, lavoro ok, un po’ meno per l’amore. Le nuove attività vanno protette, soprattutto dal punto di vista economico. Per esempio, chi lavora molto, più di quello che dovrebbe, vorrebbe avere ciò che gli spetta. Chiedi un riconoscimento che non sia solo di soldi, ma anche di tipo morale. Nei sentimenti ci va un po’ di attenzione: è un periodo di scelte, non sempre semplici, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, revisione di alcune collaborazioni e Saturno porta a tagliarne alcune. Giove sempre positivo e la Luna è ancora nel tuo segno al mattino. La chiusura di una relazione può essere difficile se si tratta di qualcuno con cui hai legami importanti, perché di famiglia o per altri motivi importanti. Organizzati bene sul lavoro prima degli inizi di giugno, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, potresti ricevere una chiamata che ti lascia interdetto. Questo è un momento in cui devi fare molte cose, ma ti sentirai più libero: Marte e Venere in buona posizione suggeriscono un nuovo percorso di vita. L’estate metterà il punto a una fase della tua esistenza che è stata un po’ difficile, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, liberati dai pesi eccessivi! Dal punto di vista economico, fino a maggio abbiamo ancora questo Giove che parla di ristrettezze: speriamo si finisca almeno in pareggio. In amore, non c’è molta chiarezza in ciò che provi e ti chiedi perché non sei supportato abbastanza da chi ami. Questa Venere acuisce le crisi e favorisce anche le spinte verso le chiusure, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

