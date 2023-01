Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Manca poco al weekend e l’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela la situazione del cielo anche per oggi, giovedì 26 gennaio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Tutti i segni risentono del nuovo transito di Venere, che cambierà casa da domani. Scopriamo come andrà questa “vigilia”, per ognuno di loro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete dovrebbe divertirsi di più, il Toro è più disponibile ad amare grazie a Venere

Ariete, oggi l’Oroscopo di Paolo Fox trova un Ariete veramente super! Dopo un inizio di settimana un po’ pesante, da questo giovedì, fino a domenica, abbiamo un cielo di recupero. L’Ariete dovrebbe divertirsi, perché sappiamo che la fine del 2022 è stata pesante, dicembre è stato un mese di riflessione e non tutti hanno passato delle feste serene. Il divertimento quindi aiuta anche a spostare l’attenzione da qualche dubbio o tensione che, in questo momento, fa male. La costante ricerca della propria serenità deve, a volte, fare i conti con la necessità di mantenere un certo equilibrio nel rispetto degli altri. Sappiamo però che, da qualche tempo, l’Ariete dice tutto quello che pensa e questo da una parte è un bene e dall’altra può creare dei fastidi.

Toro, ti senti più disponibile ad amare e da venerdì ancora di più. Sei alla ricerca di maggiore stabilità, anche dal punto di vista economico oppure vuoi finalmente fare quel grande passo che può riguardare la casa, per chi ha soldi un investimento e per chi non ne ha un qualcosa che permetta di guardare al futuro con maggiore serenità Chiaramente, dovrai responsabilizzare le persone che ti stanno attorno, perché tutto non puoi e non devi fare, ammonisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Tutti gli sforzi fatti fino ad oggi per ritrovare tranquillità, a livello amoroso, potranno essere, in qualche modo appagati da questo transito di Venere che domani inizia a dare spazio a buone emozioni.

Oroscopo Paolo Fox: qualche possibilità di crisi in amore per i Gemelli, il Cancro deve stare attento alle prossime 48 ore

Gemelli, se una storia non va e si è discusso, anche per motivi banali, l’Oroscopo di Paolo Fox spera che questo fine settimana e anche il mese di febbraio non porti una situazione ancora più dubbiosa. I single attualmente sono un po’ giù di corda oppure, in questo momento, preferiscono vivere delle relazioni dal punto di vista emotivo, della parola: addirittura ci sono alcuni Gemelli che si innamorano della voce di una persona e si accontentano di non vederla. Le stelle ti consigliano di fare buon viso a cattivo gioco, ma a volte è difficile restare in un angolo e non arrabbiarsi.

Cancro, se ti svegli di pessimo umore, fa un sorriso e comincia a guardare quelle buone stelle che, già in questo fine settimana, iniziano a darti una mano. La giornata di venerdì sarà un po’ turbolenta, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, quindi le prossime 48 ore andranno prese con le pinze, ma solo perché alcune vicende di carattere pratico tolgono tempo al tutto il resto. Se piovono esagerate critiche nel rapporto, se si vive una sofferenza profonda che si esplicita anche in una mancanza di emozioni da condividere, allora bisogna stare attenti. Un momento di stress, per molte coppie, c’è stato a dicembre e, da questa fine di gennaio e per la gran parte di febbraio, avremo una Venere migliore, quindi: si salvi chi può!

