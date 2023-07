Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 luglio 2023/ Corsa a ostacoli per l’Acquario, Luna importante per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: possibilio trasgressioni in amore per il Sagittario, il Capricorno ha un ottimo cielo per il lavoro

Sagittario, l’unica cosa che l’Oroscopo di Paolo Fox vi chiede è di non fare il passo più lungo della gamba in amore, perché avere Venere e Sole eccellenti può anche portare all’idea di concedersi a più persone oppure, se una storia non funziona, di trasgredire. Il Sagittario ama le avventure, ma adesso bisogna capire quali sono le storie giuste, ovvero quelle da portare avanti e quelle che invece hanno bisogno di una revisione. È molto importante sfruttare questa Venere che rappresenta anche un discreto fascino personale, molto utile nell’ambito del lavoro, dove alcune situazioni sono saltate: capi o riferimenti che prima erano importanti ora non lo sono più e tutto è in evoluzione.

Capricorno, che cielo! Con Giove, Saturno e, a breve, altri pianeti veloci a favore. Sarai ascoltato e apprezzato, anche se la pazienza dovrà essere tanta. Questo è un cielo molto utile per tutti coloro che si sono allontanati, tempo fa, da un progetto, ma adesso intendono recuperarlo: chi crede in un lavoro e chi ha una passione potrà finalmente dedicarsi con cura a ciò che ama. Non te la prendere se qualcuno cercherà di fermarti, d’altronde gli invidiosi ci sono sempre nella vita. L’Oroscopo di Paolo Fox non parla dell’amore, non perché non ci sia, ma perché è molto probabile che tu abbia la testa altrove e anzi, chi ha chiuso una storia per ora non vuol sentir parlare di nuove relazioni, ma eventualmente solo di storie part-time.

Acquario, bene forse non muovere foglia, perché avrai notato che, di recente, tutto va fatto due volte, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per esempio, ordini una cosa, non funziona e la devi rispedire e si va da banalità del genere, fino a questioni più importanti, come degli incarichi che hai dato a qualcuno che non sono stati portati avanti con diligenza e quindi finirai per doverti giustificare per delle cose che non hai fatto. Questo è un momento in cui un po’ di attenzione va riposta anche in amore.

Pesci, la Luna a favore parla di una buona situazione per le relazioni. Sarai molto preso dal lavoro e l’Oroscopo di Paolo Fox ti avvisa che alcuni progetti saranno in ritardo, non per copla tua: evidentemente vuoi condizioni migliori in un accordo oppure le persone con cui devi sviluppare una certa idea non saranno disponibili prima della seconda parte di agosto. Con calma e serenità però si arriva a portare avanti ciò che hai in mente. Non dimenticare che l’amore è sempre di riferimento nella tua vita: Toro, Capricorno e Scorpione sono segni che potranno intrigare un po’ di











