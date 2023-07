Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 luglio 2023/ Sagittario e Capricorno top dello zodiaco per motivi diversi

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è premiato dall’amore, il Capricorno non badi alle invidie

Sagittario, qual è il miglior premio che possono dare le stelle adesso? Un incontro d’amore o un’amicizia affettuosa. Il Sagittario ci tiene molto all’aspetto esteriore ed è attratto da persone belle, tuttavia è un segno che ha anche una marcia in più: se si diverte, non sta tanto a guardare se una persona ha i muscoli tonici o se è splendida, perché l’importante è divertirsi e stare bene con qualcuno. Quello che vivi in questo momento è importante, decisivo e cerca anche di organizzare una bella vacanza al più presto, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, molti di voi si chiedono se sono nati per lavorare. In effetti, quando il Capricorno si appassiona a un progetto o a un lavoro, si dà da fare anche molto presto: non è raro, per fortuna, trovare ragazzi giovanissimi che hanno già un sogno nel cassetto e vogliono realizzarlo. Questo accade perché il segno è ambizioso e ogni situazione che andrà varata in questo periodo andrà a buon fine. Gli impegni sono tanti e il 2023 ti trova sempre protagonista: non stare a sentire le chiacchiere! Più uno sa fare le cose e ha successo e più ci sono gli invidiosi che si mettono di traverso. In vista di domenica, regalati qualche emozione in più in amore, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, qualche dimenticanza, qualche qui pro quo e potresti giustificarti di cose che non hai fatto. Le distrazioni potrebbero anche non essere solo tue, ma anche delle persone attorno a te. Se hai un progetto in vista dell’autunno, è ancora tutto per aria oppure non hai neanche idea di quello che andrai a fare o della data di partenza di alcuni progetti. Se ti prefiggi di iniziare un programma da qui all’autunno, evidentemente non hai le idee chiare o ci sono delle perplessità. Queste tensioni non devono riversarsi in amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, abbiamo una bella Luna e i contatti con gli altri sono buoni. In questo periodo dovresti essere gratificato, se lavori in proprio, da piccoli successi e a breve dovrai fare delle scelte importanti per il futuro. Siccome l’autunno si preannuncia utile, anche per un cambio di squadra o di ruolo, l’Oroscopo di Paolo Fox ti annuncia tre settimane di riflessione: le scelte più importanti partiranno dalla seconda metà di agosto: non dovrai arrabbiarti per questo, ma semplicemente cercare di prendere tempo. Evidentemente, le scelte fatte in questo periodo, con Saturno nel segno, sono così importanti per il tuo futuro che non devono essere sottovalutate e prese alla leggera.











