Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 settembre 2023/ Amore top e lavoro flop per il Leone, stelle ok per la Vergine

Leone, bene fare tutto con tranquillità, anche se di solito sei una persona che di solito si muove fin troppo veloce. In amore, sei tu a decidere cosa fare: se ci sono due storie, puoi fare una scelta tra due persone e se una storia è intrigante, puoi farla diventare qualcosa di più (ovviamente con l’accordo del partner). Giove contrario parla di revisioni e di soldi in uscita e forse il lavoro è l’unico aspetto critico, soprattutto per chi si trova a dover ripartire da zero, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, queste stelle di martedì sono dalla tua parte. Bisogna prendere tutto con un po’ più di superficialità: per te è un po’ difficile, perché sei una persona che ama approfondire ed entrare nei dettagli. Avrai notato però che, da primavera, tutto quello che fai, anche mettendoci impegno, poi non va avanti o comunque bisogna arrabbiarsi perché c’è sempre qualcuno che non fa il proprio dovere e ci sono delle persone che ti danno retta a metà. Ecco perché il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di farti scivolare le cose addosso, tanto più che ottobre permetterà scelte d’amore o d’amicizia importanti.

Bilancia, la prima cosa da fare è liberarsi da un peso, anche proprio di una tensione fisica. L’Oroscopo di Paolo Fox parla appunto di fastidi che, per qualcuno, sono stati ben visibili. A rallentatore? Forse perché hai fatto troppo prima, adesso ti trovi a dover gestire tutto con un po’ più di pazienza. Le emozioni valgono e Marte aiuta a rivelarle: forse adesso le riveli un maniera un po’ troppo impetuosa.

Scorpione, i dubbi degli ultimi mesi sono stati ampiamente esposti, almeno dal punto di vista astrologico, anche se l’Oroscopo di Paolo Fox dice sempre: “ Non credete, verificate!”. Qualcosa è cambiato e ci sono state forse anche delle preoccupazioni. Se una situazione o un progetto va bene oppure no, puoi saperlo strada facendo, mettendoti in gioco: è inutile occupare la mente con pensieri ansiosi. Adesso rilassati, poi quando ci saranno stelle migliori (già ottobre porterà dei vantaggi) e tu finalmente entrerai in azione, capirai cos’è meglio fare e cos’è meglio abbandonare.

