Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 settembre 2023/ Cambiamenti per l’Ariete e i Gemelli possono chiudere qualcosa

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete agisca, ma con prudenza e il Toro ha una giornata agitata ma protetta

Ariete, fase di grande entusiasmo, forse perché molti hanno la sensazione di cambiar vita, anche se non ci sono delle evoluzioni particolari, ma potrebbe esserci un cambiamento interiore: c’è una voglia di recuperare emozioni che erano state perse nel passato o anche soldi persi nel passato! Chi ha un’attività creativa si metterà in gioco. L’Ariete adora sperimentare: l’importante è contenere i rischi, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 settembre 2023/ Scelte amorose per il Capricorno, i Pesci lottano ancora

Toro, è una giornata agitata, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che hai sempre la protezione di Giove nel segno che aiuta: come i trapezisti che fanno le loro evoluzioni e sotto hanno la loro rete di sicurezza. Di evoluzioni ne hai fatte tante da giugno, hai cercato anche di evitare conflitti e la tua pazienza è stata messa duramente alla prova: adesso puoi permetterti di “volteggiare” senza troppe preoccupazioni. Tuttavia questo è indirizzato a una persona che come te, solitamente, è avveduta. In certi casi sei stato proprio tu ad aver scelto di metterti in gioco senza possibilità di ritorno, per esempio in amore. Venere tornerà favorevole dall’8 di ottobre.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 settembre 2023/ Scorpione avvisato: intoppi in arrivo, la Bilancia recupera

Oroscopo Paolo Fox: Saturno mette i Gemelli in attesa e il Cancro è molto emotivo

Gemelli, Sole e Luna in buon aspetto: bastano due pianeti di questo tipo a permetterti di recuperare il tempo perduto? Forse no, perché abbiamo un Saturno che rallenta, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: lo sanno molto bene i liberi professionisti che hanno presentato dei progetti e che sono ancora in stand by. I pianeti contrari hanno spesso un effetto valido, perché ci consentono di chiudere situazioni che non vogliamo più vivere.

Cancro, sono giornate importanti per il tuo segno, ma l’Oroscopo di Paolo Fox trova una grande emotività ed ecco perché, nella valutazione generale non sei al massimo (lo sarai molto presto) ed è probabile che tu debba anche iniziare una lotta per avere giustizia. Ognuno conosce il proprio traguardo da raggiungere, ma tanto calmi non si riesce a stare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 settembre 2023/ Il Toro è sotto pressione, mentre il Cancro riprende quota

© RIPRODUZIONE RISERVATA