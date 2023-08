Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 agosto 2023/ Bilancia in recupero con Marte, lo Scorpione potrebbe discutere

Oroscopo Paolo Fox: mattinata un po’ nervosa per il Leone, giornata positiva per la Vergine

Leone, questa domenica sembra un po’ agitata al mattino poi si recupera. Alcune situazioni di lavoro sono già in ballo: bisogna solo definirle e limitarle eventualmente nelle spese, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere resta nel segno e ancora una volta diventi punto di attrazione per tante persone che, in questi giorni ti chiedono come stai, ma ti vogliono anche, se devono organizzare qualcosa di importante.

Vergine, gli ultimi mesi sono stati estremamente faticosi. Qui non si mette in discussione il tuo ruolo e il tuo lavoro, solo che stanno cambiando alcune situazioni a livello pratico: se prima facevi tutto tu, adesso devi delegare o forse hai un lavoro frammentato e ti vuoi allontanare da un posto, da un ruolo che hai seguito da molto tempo. Chiediti quello che sai fare e quello che puoi fare: su questa base, rimettiti in gioco, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox. Giornata che porta consiglio.

Bilancia, non fare passi falsi, anche perché di recente, per colpa di una distrazione, hai avuto anche un problema fisico. Gli ultimi mesi sono stati, proprio dal punto di vista del benessere, non proprio eccezionali: sfrutta questa giornata per stare meglio, evita sensazioni di costrizione e di poca libertà, in amore cerca di non alimentare polemiche e tutto andrà meglio, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, tanti ma e tanti se, ma poi arriveranno anche tanti punti esclamativi, promette l’Oroscopo di Paolo Fox! Quindi è vero che bisogna farsi due conti, è vero che bisogna ripartire quasi da zero nel lavoro, come se improvvisamente dovessi riacquisire una sorta di successo personale o riconquistare persone che, non per colpa tua, si sono allontanate, ma alla fine vincerai. La fatica c’è e forse devi dimostrare quanto vali. Oggi però c’è il rischio di discutere per motivi futili.

