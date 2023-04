Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Amore, soldi, fortuna e consigli per vivere meglio, nell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 27 aprile 2023, tratto dalla sua rubrica su Radio LatteMiele. Scopriamo le tendenze delle stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete non deve temere nulla, il Toro sta per entrare nel mese delle risposte

Ariete, restano favoriti tutti quelli che si danno da fare e siccome l’Ariete, per natura, non sta mai fermo, semmai si potrà notare la stanchezza, ma non certo mancanza di stimoli. Per l’amore, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che questo sia il periodo migliore, non sono per riscattarsi, ma anche per mettersi in gioco. Paure infondate e malinconie vanno abbandonate e tu sei un combattente! Se sei quieto, vuol dire che stai facendo le cose giuste.

Toro, periodo importante per la tua riuscita e l’Oroscopo di Paolo Fox lo dice e lo scrive dal 2022 che questo maggio sarebbe stato il mese delle risposte. Tutto dipende dalle tue possibilità e dalla tua età: una persona matura potrà aspettarsi una sistemazione, mentre un giovane potrà iniziare un progetto. Tutte le situazioni nuove sono da spingere. Il matrimonio, la nascita di un figlio, trovare una casa non sono più mete irraggiungibili e c’è chi addirittura avrà qualcosa in più, sempre tenendo conto delle singole possibilità, anche di tipo economico. Comunque Venere ti ascolta e Giove sarà con te dal 16.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono coltivare l’amore, il Cancro ha una giornata proficua

Gemelli, datti da fare in amore! Quando si sente il terreno un po’ scivoloso sul lavoro, quando si discute tanto, anche a fin di bene, bisogna avere a casa una persona di riferimento. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, alcune coppie stanno ritrovando un po’ di tranquillità dopo una crisi. A volte l’amore dopo tanti anni si vive grazie a una mediazione, diventa un’amicizia affettuosa, ma nulla toglie che questa Venere possa diventare illuminante, accesa e focosa per le persone che vogliono fare incontri e sono ancora single.

Cancro, una giornata vantaggiosa: conta sulla tua forza che diventerà sempre maggiore, nel corso del mese di maggio, per affrontare anche gli ostacoli più ardui. Puoi ottenere risultati importanti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Bisogna comunque sempre capire da dove si parte, ma l’importante è avere voglia di arrivare, perché l’oroscopo non ti dà garanzie di successo, ma ti dice “è il tuo momento” e se tu ti chiudi a riccio, nulla accade. Cerca di liberarti dai pregiudizi e dalle ombre di ieri, perché il domani è con te.











