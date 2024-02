Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 febbraio 2024/ L’Ariete ha la Luna storta e il Cancro spicca il volo

Oroscopo Paolo Fox: Luna opposta per l’Ariete, il Toro non sia troppo categorico

Ariete, la giornata sarà un po’ faticosa, perché la Luna in Bilancia è opposta al tuo segno. Tuttavia, non temere, perché aprile vedrà molti pianeti nel tuo segno: anche se in questo momento ti senti un po’ sotto pressione, confida nel fatto che i risultati arriveranno presto, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. E l’amore? I single comincino a mettersi in gioco.

Toro, molti nodi sono venuti al pettine e con Venere opposta sono possibili anche dei conflitti. Spesso il Toro non si rende conto di essere troppo imperativo nelle affermazioni e negli atteggiamenti e potrebbero, inconsapevolmente, mettere in agitazione quelli che li circondano. L’Oroscopo di Paolo Fox mette in guardia i nativi del segno da eventuali ribelli che non ci stanno a questi atteggiamenti, sul lavoro o in amore.

Gemelli, qualcuno potrebbe chiederti scusa e di tornare sui tuoi passi. Potrebbe accadere sul lavoro, ma anche nei sentimenti. Venere è in posizione buona, ma questo può anche significare che le relazioni che non vanno bene vengono illuminate nelle zone più buie: chi, per esempio, ha patito troppo in un rapporto, ha un grande desiderio di liberarsene, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, bello questo cielo che porta molte occasioni! E questo è valido anche per tutto il mese di marzo. L’Oroscopo di Paolo Fox aveva anticipato che questo sarebbe stato un anno importante, al netto delle giornate no. Questa sera avrai un sex-appeal molto intrigante: se ti piace qualcuno, cerca di incontrarlo.

