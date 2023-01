Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Il nuovo transito di Venere in Pesci è protagonista dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 27 gennaio 2023. Dalle frequenze di Radio LatteMiele, vediamo come andrà la giornata a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: per il Sagittario meglio il lavoro dell’amore, Venere è favorevole al Capricorno nei sentimenti

Sagittario, bisogna distinguere le questioni di lavoro da quelle sentimentali, perché c’è da dire che, in amore, hai bisogno di stimoli. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura quindi che al tuo fianco ci sia una persona carica di vitalità, piena di buone intenzioni, perché è proprio quello che desideri, altrimenti potresti annoiarti e, in casi estremi, cercare altrove. Lavoro con buone idee: finché abbiamo questa buona posizione di Giove, si possono anche superare contenziosi con enti o, se da tempo stai lottando per avere giustizia in merito a una questione di tasse e fastidi, puoi dire la tua. È un cielo un po’ stressante per le relazioni, ma molto importante per la vita professionale o per lo studio.

Capricorno, ecco che si sta per formare nel cielo un aspetto molto bello, visto che Venere è tornata favorevole, e allora questo weekend regala un sentimento e si sviluppa la creatività: questo farà piacere a tutti quelli che lavoranocon le idee e che hanno bisogno di consensi, dagli artisti ai pubblicitari, agli imprenditori. Per chi non ha compiuto un passo importante, inizia a profilarsi un cielo di grande interesse: faticoso, perché Giove è contro, ma produttivo, perché Giove tornerà fantastico da maggio. Il tempo corre, non preoccuparti! – rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox – Evidentemente stai seminando bene, per ottenere qualcosa in più durante la primavera.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario mette in chiaro le cose nelle amicizie, i Pesci superstar con Venere nel segno

Acquario, tu sei sempre molto esigente in termini di amicizia, perché dai tanto agli altri e, giustamente, pretendi massima attenzione, Con queste stelle, posssiamo decidere autonomamente e coraggiosamente quello che c’è da fare, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox. Tra l’altro, anche i sentimenti rinati nelle ultime tre settimane sono ancora più forti. Nuove strategie indispensabili, per coloro che lavorano in proprio o a un progetto: se ne discuterà già tra marzo e aprile. Parti con ottimismo!

Pesci, ci sono buone indicazioni da parte di queste stelle e poi abbiamo visto che è una giornata importante per te: Venere nel segno rappresenta forza e sicuramente invita a capire ciò che è più giusto fare e persino cosa eliminare. Chi chiude una storia, in questo momento (l’Oroscopo di Paolo Fox si augura di no), lo fa con la consapevolezza di non soffrire, perché è arrivato al massimo dell’insofferenza e chi vuole vivere un grande amore, come nel caso precedente, sarà estremamente consapevole delle proprie scelte: si cade sempre in piedi! Questa sera devi solamente essere un po’ più chiaro e, rispetto alla giornata di ieri, sei più forte.

