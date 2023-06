Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 giugno 2023/ Vergine e Scorpione vivono molte tensioni

Mercurio oggi passerà nel segno del Cancro: è il transito nuovo nel cielo dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 27 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Tutte le novità per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: Leone top ma attenzione alle spese, la Vergine è tesa ma ha Giove positivo

Leone, sei al centro dell’attenzione di queste stelle e non solo, perché le persone che hai attorno ti guardano con interesse e se hai un ruolo di comando, sarai ancora più forte, perché tutti dipendono da te: avrai attorno persone che ti vogliono bene, ma anche tanti seccatori. Restano aperte le questioni di lavoro e di denaro: Giove dissonante suggerisce di tenere le spese sotto controllo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Novità anche per quanto riguarda gli incontri.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 giugno 2023/ Il Capricorno continua a vincere e l'Acquario è incompreso

Vergine, si parte con qualche pensiero di troppo, ma Giove è favorevole. Da qualche tempo, ti muovi per evitare situazioni complesse. Forse ti stai preoccupando per nulla o le tue accortezze per evitare di entrare in competizione e in crisi con qualcuno sono esagerate, chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Comunque ricorda che questo è un cielo importante soprattutto per il lavoro ne per mettere a posto questioni di soldi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 giugno 2023/ Gemelli e Cancro: cielo top per i sentimenti

Oroscopo Paolo Fox: attenzione a certi segni per la Bilancia, lo Scorpione patisce Marte e Venere

Bilancia, molte le tensioni nel passato e adesso è ora di guardare al futuro. Forse hai perso un po’ di smalto o magari sei stato proprio tu, in certi momenti, a stare un po’ troppo da solo o ad avere degli atteggiamenti un po’ bruschi nei confronti degli altri, cosa che di solito non hai: bisogna recuperare un po’ di emozioni positive e un po’ di amicizie. Abbiamo superato la fase più critica e le storie complesse devono essere recuperate. Attenzione nei rapporti con Toro e Acquario, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 giugno 2023/ La Bilancia è forte, ma il Leone è il vincitore del momento

Scorpione, grande confusione e giornate nervose, con Venere e Marte in aspetto critico. È come se in questi giorni avessi in mente di cambiare qualcosa: se non ti va più bene collaborare con certe persone, stai cercando altro. Giove è in aspetto un po’ nervoso e quindi non si può pretendere chissà cosa, però sappiamo che tu sei una persona molto forte e, quando non ti sta più bene un certo percorso, cambi a qualsiasi costo. I legami sentimentali vanno protetti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA