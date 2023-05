Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 maggio 2023/ Focus sui sentimenti per Ariete e Gemelli

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 27 maggio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci spiega che non sempre i pianeti positivi sono sempre tali e che le opposizioni non sono così negative come sembrano. Scopriamo come si comportano i pianeti per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: Venere positiva in arrivo per l’Ariete, pianeti di successo significano più responsabilità per il Toro

Ariete, buona notizia! Da giugno, Venere inizierà un transito molto importante. Sembra quasi che, dal prossimo mese, conterà di più l’amore e, se non l’amore, la famiglia: il tuo umore dominerà su tutto il resto e quindi è probabile che proverai più interesse e avrai più forza nel gestire le questioni di carattere privato, piuttosto che per le altre faccende. L’Oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di puntare sulla giornata di domenica, proprio per i sentimenti.

Toro, perdere le staffe è un attimo, soprattutto se sono cresciute le responsabilità, se pensi di non riuscirà a fare tutto quello che vorresti: è davvero così? L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tu abbia eccome le capacità, ma che, con questa Luna dissonante, tu riceva degli attacchi immotivati: questo è ciò che ti dà più fastidio. Tendenzialmente non ti riferisci agli altri per andare avanti nella vita, però un po’ più di solidarietà non guasterebbe, anche da parte di chi ti sta accanto.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli si concentrino sui sentimenti, per il Cancro inizia la parte favorevole dell’anno

Gemelli, le proposte che ti hanno fatto negli ultimi tempi possono anche essere allettanti, ma Saturno dissonante dice che “tra il dire e il fare, c’è di mezzo il mare”. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è innanzitutto di avere tanta pazienza e poi magari di riversare il tuo interesse sui sentimenti: suggerimento rivolto anche ai Gemelli più ambiziosi che mettono il lavoro davanti a tutto il resto. Con la Luna dissonante, domani attenzione ai dubbi in amore: meglio chiarirli oggi!

Cancro, questa seconda parte dell’anno è molto intrigante. È chiaro che possono esserci sempre problemi contingenti, logistici, di soldi e così via, ma questo non incide su questa seconda parte dell’anno, in quanto i problemi legati strettamente alla giornata non hanno incidenza nell’arco dei sei mesi successivi o comunque, se ce l’hanno, è per poco tempo. Potrai, rispetto ad altre persone che hanno avuto un problema, superare prima ogni difficoltà, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.











