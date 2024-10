L’oroscopo settimanale da lunedì 7 a domenica 13 ottobre 2024 rivela cosa dicono le Stelle per i segni dello Zodiaco. Il passaggio di Mercurio, Marte, Venere e Giove come influenzerà i vari segni? Quali saranno baciati da Cupido e quali invece saranno particolarmente fortunati sul lavoro? Vediamo di seguito nel dettagli le previsioni della settimana per i primi sei segni: da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 ottobre 2024: discussioni sul lavoro per Gemelli

ARIETE: Settimana piuttosto stressante per quanto riguarda il lavoro soprattutto a causa di Marte, mentre Mercurio in opposizione porta tensioni e conflitto in un ufficio o generalmente sul lavoro. Amore romantico per il fine settimana.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale l’opposizione di Venere porterà riflessioni in amore e sulla sfera sentimentale. Amore in crisi, siete sicuri che chi è al vostro fianco sia la persona giusta? Sul lavoro, invece, attenzione alla Luna nervosa.

GEMELLI: La settimana inizia con le giornate pesanti di lunedì e martedì in cui non mancheranno delle accese discussioni anche in ufficio, nei prossimi giorni, tuttavia, la situazione migliorerà. In amore sabato e domenica la Luna incita al romanticismo.

CANCRO: Tre giornate di Luna opposta mercoledì, giovedì e venerdì e per questo qualcosa soprattutto sul lavoro potrebbe non andare come previsto, che si tratti di un contrattempo o di un’incomprensione con capi e colleghi. Ci pensa Venere a farti trionfare in amore.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale, questa settimana potrai contare ancora sul favore delle Sole, Giove e Mercurio pronti a regalarti una marcia in più, soprattutto nell’ambito del lavoro con nuove possibilità e contatti all’orizzonte. In amore attenti a Venere sfavorevole.

VERGINE: Periodo davvero fortunato per i nati del segno e non solo la settimana, per quanto riguarda i sentimenti, Venere ti rende iresistibile mentre sul lavoro puoi tessere nuove relazioni e alleanze, buone notizie in arrivo.