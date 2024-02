Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 febbraio 2024/ Il Toro ha lo scudo di Giove, i Gemelli sono baciati da Venere

Oroscopo Paolo Fox: la primavera fa rinascere l’Ariete, il Toro lotta ma è protetto da Giove

Ariete, si comincia a recuperare terreno e l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che il mese di marzo è a te favorevole: la primavera per te è sempre di buon auspicio, dopotutto è la tua stagione e la vedi come una rinascita. Questo periodo regala emozioni: marzo sarà il mese favorevole agli incontri e aprile definirà molte relazioni.

Toro, giornate in cui ci si mette alla prova: Giove fa comunque da scudo anche alle situazioni più difficili. Le soluzioni sono comunque a portata di mano: le criticità emergono adesso in modo evidente, ma solo per essere affrontate e risolte. Marte e Venere opposti donano combattività verso tutto quello che non funziona: non ti rassegni e anzi, hai il desiderio di emergere, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’amore concede molto ai Gemelli, grandi previsioni per marzo per il Cancro

Gemelli, la posizione favorevole di Venere va sfruttata! Si può chiedere un po’ di più a un rapporto e alla vita in generale. Anche Mercurio manda i suoi influssi positivi a livello emozionale. Saturno opposto invece spinge a chiudere alcune situazioni che non vanno più bene, anche se andavano avanti da un po’, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. È probabile che tu voglia proprio cambiare molto di ciò che fai, soprattutto per la nuova stagione primaverile.

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox annuncia qualche chicca per marzo e aprile. Il primo sarà un mese di grandi azioni e il secondo di riflessioni: non tirarti indietro! Valuta bene il tuo patrimonio economico, ma anche la tua creatività. L’invito è di darsi da fare, perché belle novità sono in vista! Anche i sentimenti si risvegliano!

