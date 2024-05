Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 maggio 2024/ Capricorno e Gemelli al top: chi fa flop?

La Luna oggi è nel segno dell’Acquario, in sestile (ottima posizione) per l’Ariete. Il recente cambio di cielo ha rivoluzionato la vita dei segni: la Vergine affronta un momento duro e il Capricorno ha una grande forza, mentre l’amore è al centro dei pensieri del Cancro.

Oroscopo di Paolo Fox: momento di grande sostegno delle stelle per il Capricorno, i Gemelli possono avere successo

Capricorno, nei primi 15 giorni di giugno potrai vincere una sfida, ma successivamente ci saranno delle decisioni drastiche da prendere e una revisione delle finanze. L’Oroscopo di Paolo Fox però invita a stare nel presente e sei forte, determinato, ma anche predisposto a cambiare qualcosa, soprattutto se, di recente, c’è stato qualche dubbio.

Gemelli, i primi 15 giorni di giugno saranno fondamentali, soprattutto per chi vuole curare il proprio benessere e per chi desidera vivere l’amore. I Gemelli sono un segno che vuole divertirsi: non solo in amore e in amicizia, ma anche sul lavoro. È ora di prendere decisioni importanti e il successo sarà a portata di mano, se ci si impegna a fondo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

L’Ariete oggi ha una Luna magica, il Toro va verso nuove decisioni. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Ariete, oggi hai una splendida Luna in sestile che si unisce agli altri pianeti che già ti sostengono, come Giove e Venere. Tutta questa tensione produce progetti per il futuro che riguardano un po’ tutti gli aspetti della tua vita. Conti da sistemare? Sì, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, per questioni del biennio 2021/2023, ma ci sono delle buone nuove in arrivo.

Toro, il Toro è a un bivio tra passato e presente. A giugno, nella seconda metà, prenderai decisioni importanti relative ad alcuni accordi. Mercurio nel segno, da qualche giorno, segnala la necessità di rivedere alcune questioni finanziarie. Giove ha portato dei cambiamenti che lì per lì ti sono sembrati un po’ drastici, ma che alla fine sono stati utili, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo di Paolo Fox: tanto amore per il Cancro, la Vergine è attaccata

Cancro, l’amore è centrale, non solo nella tua vita in generale, ma perché le stelle di giugno parlano di belle emozioni: ci sarà anche Venere nel segno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Via libera quindi alle nuove relazioni, ai contatti e alle amicizie. Se una storia è in crisi, cerca di capire se vuoi salvarla perché è importante oppure non ne vale la pena.

Vergine, l’Oroscopo di Paolo Fox ti raccomanda di essere forte, perché ci sono interferenze di personaggi che vogliono metterti i bastoni tra le ruote. Soprattutto in famiglia ci sono persone contro e questioni che vanno risolte. Niente di grave, ma attenzione che la tua logica potrebbe essere messa a dura prova da chi logico non è per nulla.

