Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 ottobre 2023/ Il Sagittario deve riprendere quota e l’Acquario cerca libertà

Oroscopo Paolo Fox: amore così così e lavoro ok per il Sagittario, il Capricorno ha un sabato fortunato

Sagittario, le emozioni e la creatività contano molto. È già capitato di perdere quota, probabilmente attorno all’11 e al 25 di questo mese, ci sono stati momenti di disagio. Se c’è già una storia in ballo, sarebbe importante capire dove sta andando, mentre per quanto riguarda il lavoro, abbiamo sempre un cielo importante, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, Giove, Venere e Saturno sono dalla tua: anche se stai vivendo una crisi, la vuoi risolvere e comunque le tue decisioni sono sempre molto drastiche: se il dente fa male, bisogna estrarlo. Il capricorno è fatto così: vuole togliersi subito dai grattacapi! L’Oroscopo di Paolo Fox comunque considera questa giornata generosa: un piccolo evento fortunato o un’informazione utile potrà allietare il corso di questo sabato.

Acquario, con una Luna dissonante è possibile essere in ritardo su tutto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, e forse anche in agitazione per alcuni progetti che non si sa come andranno a finire. Bisogna controllare l’umore, anche perché i nativi del segno amano la libertà: quando non sono contenti di quello che stanno vivendo, fuggono e cercano nuovi orizzonti: questo potrebbe essere un problema, soprattutto in amore, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, recuperare emozioni e intuizioni è quasi un obbligo: questo è un weekend in crescita! Come in crescita saranno i risultati di coloro che possono misurare giornalmente quanto valgono. Chi è in coppia da anni, se è riuscito a tamponare alcune falle del rapporto e alcune discussioni, sta u po’ meglio, anche se, da questo punto di vista, l’Oroscopo di Paolo Fox sostiene che il periodo migliore partirà da novembre. Che si cerchi chiarezza o risposte concrete, è certo che il segno dei Pesci si stia avviando verso un periodo migliore.

