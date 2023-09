Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 settembre 2023/ Energia per l’Ariete e i Gemelli chiariscano in amore

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete sfrutti ancora Venere, il Toro è leader

Ariete, c’è tensione nell’aria, ma anche in positivo, per l’Oroscopo di Paolo Fox: chi vuole far partire un progetto, chi in questi giorni vuole rinnovare un’idea, inevitabilmente avrà più cose da fare. Se ci sono state polemiche in amore, bisogna cercare di risolverle: Venere è favorevole da tempo.

Toro, l’Oroscopo di Paolo Fox aveva preannunciato, tempo fa, il periodo di confusione tra giugno e agosto, ma anche che, da metà settembre, le soluzioni sarebbero arrivate una dietro l’altra. C’è chi in questi giorni è molto impegnato e magari ha anche un ruolo importante: tutto questo comporta delle responsabilità in più. Molti ti guardano con interesse e resti al centro dell’attenzione.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli recuperino la comunicazione diretta, il Cancro vuol farsi valere

Gemelli, un po’ di tranquillità ci vuole. Il tuo segno è governato da Mercurio e quindi una cosa è certa: fermo non sai stare. Mercurio è il messaggero degli dei, ama la scrittura e la comunicazione e, ai giorni nostri, saranno gli smartphone a essere molto utilizzati dai nativi del segno. Questa tecnologia da una parte aiuta e dall’altra raffredda i rapporti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: le coppie che si sono allontanate, per vari motivi, perché hanno avuto problemi di lavoro o non hanno più avuto un contatto diretto, al di là dei messaggi, adesso dovrebbero cercare di ritrovarsi, perché ottobre sarà un mese che non permetterà di vivere l’amore lontano dal partner.

Cancro, vuoi farti sentire e farti valere. L’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce soprattutto a quelli che ritengono di aver ricevuto un’offesa o magari semplicemente vogliono aprire una vertenza o una discussione, per farsi valere ed ottenere quello che spetta loro. Ritrovare l’amore è importante e dal 9 ottobre avremo un cielo migliore. Novembre addirittura riporterà in auge un sentimento: nei prossimi due mesi bisognerà capire da che parte sta andando il tuo cuore.











