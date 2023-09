Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 settembre 2023/ Il Toro è finalmente al top, il Cancro cerca di riscattarsi

Oroscopo Paolo Fox: senso di libertà per l’Ariete, a breve anche l’amore sarà migliore per il Toro

Ariete, pare proprio che tu abbia voglia di riscossa. È un momento importante, perché questo è un cielo di liberazione: la maggior parte degli Ariete si sente libera di agire, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse prima c’era qualcosa che bloccava, tuttavia questo impeto va regolato, altrimenti diventa rischioso. Bando alle preoccupazioni di troppo: bisogna liberarsi di un peso, senza esagerare con reazioni troppo energiche. Per fortuna hai già pronta una nuova vita! Relazioni importanti.

Toro, la seconda parte di settembre è migliore e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tutti i dubbi, le incertezze o quantomeno parte delle problematiche nate tra giugno e agosto dovrebbero essere superate. A volte non sei stato tu a determinare cambiamenti, ma il destino che ha imposto un cambio di passo. Se c’è stato un piccolo problema, un cambiamento di ruolo o gruppo, questo è un cielo molto più tranquillo e tutto si supererà. L’amore lascia un po’ a desiderare: confida nel mese di ottobre.

Gemelli, agitazione nell’aria. Ci sono persone interessanti attorno a voi? Se in questi giorni non vi sentite sereni, è probabile che abbiate a che fare con gente un po’ menefreghista o che vi ritroviate in un ambiente in cui si pensa solo al lavoro e non al resto. Rinfrancatevi con l’amicizia e i sentimenti! Proprio in amore, se una storia non è più la stessa, ad ottobre bisognerà sedersi, parlare e cercare delle soluzioni, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, vuoi ottenere qualcosa di importante. Questa è una settimana in cui sei piuttosto nervoso e agitato: è giusto che tu pretenda un riscatto, ma se ti metti un po’ troppo di punta, rischi di tornare a casa esausto. Nei prossimi giorni si possono ritrovare sentimento e passionalità perduta, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

