Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 settembre 2023/ Il Leone si rilassi un po’ e la Vergine si impegni nell’amore

Leone, vivi conflitti giornalieri: Giove è dissonante e quindi ogni volta che ti metti al lavoro dici a te stesso: “Devo farcela, voglio essere il primo”. Se hai dei progetti in ballo, non puoi permetterti di sbagliare, tuttavia questa continua competizione non ti ha stancato, ti chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Ci sono dei Leone che continuano ad arrovellarsi, ma tanti che, in questo momento, possono anche pensare che di certe problematiche non importi loro più nulla e vogliano vivere di sentimenti e di amicizie. Tra l’altro, hai sfoltito molto i rapporti: adesso solo poche persone contano.

Vergine, le preoccupazioni di solito riguardano il lavoro: sei uno stacanovista, sei una persona che vuole che funzioni tutto bene nei dettagli. Tu che ci tieni ad essere efficiente nel lavoro, adesso dovresti essere anche efficiente in amore e l’Oroscopo di Paolo Fox lo dice a ragion veduta, perché tra qualche giorno Venere sarà nel tuo segno zodiacale e chi si è sentito troppo solo recupererà.

Bilancia, i rapporti familiari contano. In questo momento puoi anche fare una scelta importante: puoi finalmente completare un progetto, un lavoro che ti interessa. Sei diventato anche più drastico nei giudizi: se prima mitigavi le tue parole, adesso non ti importa nulla e quello che pensi dici. Tutto sommato è un atteggiamento interessante. L’Oroscopo di Paolo Fox ha anche buone notizie per i cuori solitari che si danno da fare, perché nel mese di novembre ci saranno delle sorprese, tuttavia ottobre potrebbe essere un buon mese per fare nuove conoscenze.

Scorpione, l’estate, dal punto di vista dell’Oroscopo di Paolo Fox, è stata un po’ agitata. Nella migliore delle ipotesi non è accaduto nulla, nel senso che hai sempre le stesse persone attorno, ma tu vorresti qualcosa di più: un po’ di sicurezza in amore, ma soprattutto a livello economico. Giove in opposizione rappresenta la necessità di superare le piccole indecisioni e di non fare un dramma per tutto.











